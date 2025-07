Central Córdoba no levanta cabeza y perdió 1 a 0 como visitante ante Muñiz en la Primera C

Central Córdoba debe cambiar el chip y volver a ser en el torneo de Primera C

Central Córdoba cayó 1 a 0 ante Muñiz como visitante en el estadio de Juventud Unida, en el marco de la fecha 16 del torneo de P rimera C . Los Charrúas siguen liderando su zona con 29 puntos, pero el segundo que es Ituzaingó y tiene 27 unidades cuenta con un partido menos.

El fútbol no es para llorones ni quejosos. Pero no deja de ser cierto que cuando el terreno de juego no está en óptimas condiciones, un equipo lo sufre más que el otro. El piso del estadio Ciudad de San Miguel, propiedad de Juventud Unida, dejó mucho que desear. “Está mejor el campo de jineteada de Jesús María”, fue uno de los comentarios de uno de los usuarios que seguía el partido en el streaming del Equipo Gol a Gol, que encabeza Gabriel Orellano.