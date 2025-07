Bomba en Estados Unidos: "La posibilidad de que Messi vuelve a Newell's es remota"

Según el The New York Times, Messi seguirá en Inter Miami.

En efecto, el The New York Times asegura que ya hay una decisión tomada sobre el futuro del mejor futbolista del mundo y también explicó los motivos por los que esa decisión aún no se trasladó a un contrato.

En un informe publicado este jueves por The Athletic, la sección deportiva del The New York Times, se asegura que Messi continuará en el Inter Miami. El diario cita una fuente no identificada del entorno del rosarino.