Newell's: Fabbiani está "contento" con el grupo y espera "tres refuerzos más"

Newell's igualó 1 a 1 con Once Caldas y luego cayó por penales.

El técnico de Newell's, Cristian Fabbiani, realizó un balance positivo de los amistosos en México. “Estoy contento porque Gómez Mattar, Navarro, Gigena, Sosa, a todos los quería ver cómo estaban y la verdad es que estoy muy contento, no por el resultado, pero sí porque los jugadores que quería ver me sorprendieron para bien. Jugar en esta cancha es muy difícil, por algo los penales se patearon así, pero no hay excusas”, aseguró el DT rojinegro, que espera “tres refuerzos más” .