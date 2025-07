Santa Fe, entre las provincias con menos egresados docentes en la última década

Las cifras surgen del informe “ Institutos de formación docente ” de la organización no gubernamental Argentinos por la Educación, que tiene como meta la producción de información para mejorar el sistema educativo del país. El trabajo se basa en datos del Relevamiento Anual de la Secretaría de Educación nacional, el documento analiza la evolución del número de institutos de formación docente por provincia, los cambios en la matrícula y el crecimiento de los egresados, entre otras variables .

Ese universo de instituciones educativas diseminadas en todo el país convoca a casi medio millar de estudiantes, el número exacto es 498.443. Tres provincias suman un cuarto de esa matrícula: Buenos Aires (151.908), Chaco (48.372) y Santa Fe (35.422) son las jurisdicciones argentinas con mayor cantidad de alumnos en los profesorados.

A nivel nacional, el 64 % de los institutos de formación docente son estatales, pero concentran el 81 % de la matrícula, lo que refleja que los institutos estatales reúnen a una proporción mucho mayor de estudiantes.

¿Qué pasa en Santa Fe?

De acuerdo al trabajo que lleva la firma de Romina de Luca, investigadora adjunta del Conicet y coordinadora del área de Educación del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales, y María Sol Alzú y Leyre Sáenz Guillén, ambas especialistas de Argentinos por la Educación, Santa Fe es una de las provincias del país con mayor cantidad de institutos y estudiantes del profesorado.

Pero también se encuentra entre las cuatro jurisdicciones del país con menor cantidad de graduados docentes. A nivel nacional, la cantidad total de egresados pasó de 44.173 en 2015 a 67.827 en 2024, lo que representa un incremento del 54 %.

En términos absolutos, las tres provincias con mayor cantidad de egresados en 2024 fueron Buenos Aires (17.290), Catamarca (14.423) y Chaco (4.993). En el otro extremo, las cifras más bajas se observaron en Tucumán (98), Tierra del Fuego (124), Santiago del Estero (404) y Santa Fe (1.000).

Pero la distancia se hace más grande si se analizan las provincias con mayor crecimiento porcentual de graduados en los últimos diez años. Buenos Aires lidera el listado con un crecimiento de graduados de 347 %, le siguen Catamarca y Chacho con un 310 % un 175 %, respectivamente. En cambio, los mayores retrocesos se registraron en Tucumán (-18 %), Tierra del Fuego (-14 %), Santiago del Estero (-13 %) y Santa Fe (3%).

"Entre 2025 y 2024, en Santa Fe aumentó apenas un 3 % la cantidad de egresados. A nivel país queda como la cuarta provincia con menor crecimiento de graduados. Pero no está entre las provincias donde cae la cantidad de egresados, el número no decrece, sino que aumenta muy poco en una década", señala Sáenz Guillén, analista de datos de Argentinos por la Educación y coautora del informe.

Aun así, destaca, que este escaso crecimiento de graduados se vuelve llamativo en relación a la cantidad de alumnos que estudian la carrera docente en la provincia, ya que Santa Fe se ubica entre las tres jurisdicciones del país con más cantidad de alumnos que estudian carreras docentes.

De estudiantes a graduados

¿Qué pasa en el medio? Para Sáenz Guillén uno de los datos fundamentales para entender la baja cantidad de graduados es el tiempo que lleva a los estudiantes completar la carrera. "Algo que se ve en todo el país es que, si bien la carrera del profesorado está pensada para que se termine en cuatro años, en realidad se suele tardar ocho años en completarla", señala.

Por ejemplo, en Santa Fe de cada cien estudiantes en el sistema apenas hay siete graduados. "Hay muchos alumnos cursando, pero como tardan en recibirse, se arma un cuello de botella: hay muchas personas estudiando y pocas que terminan recibiéndose", señala, y destaca que hay dos factores que en principio explican este fenómeno.

Por un lado, el desmejoramiento de las condiciones de trabajo y el salario docente, que puede influir o desincentivar el egreso. Por el otro, las características socioeconómicas de las personas que eligen la carrera, "generalmente de sectores de ingresos medios bajos, que suelen trabajar mientras estudian y eso hace que tarden el doble de lo que deberían”, apunta. Y señala que Santa Fe es la octava provincia con menor salario docente, lo que puede restar atractivo a recibirse o incluso favorecer el abandono si durante el cursado se encuentra trabajo formal. "Todo este contexto atraviesa las trayectorias educativas", resume.

Faltan docentes

A diferencia de la realidad nacional, donde el número de graduados docentes crece mucho más que la matrícula de la escuela básica (54 % versus 1 %, respectivamente); en Santa Fe la cantidad de niñas, niños y adolescentes en las escuelas aumenta casi al mismo ritmo en que se forman docentes.

"En la provincia subió un 4 % la cantidad de chicos en educación básica en la última década y un 3 % el número de egresados docentes. Todavía hay un mayor aumento de la matrícula escolar que la de egresados de la carrera docentes. En la mayoría de las provincias del país esta relación es al revés", advierte la referente de Argentinos por la Educación.

Y destaca que en el país, aun cuando existe una brecha importante entre los egresados docentes y la cantidad de chicos en las aulas, hay jurisdicciones donde faltan docentes. "Lo que sucede es que no hay planificación, no tenemos datos a nivel país sobre qué carreras están estudiando quienes eligen ser docentes, no sabemos la trayectoria que sigue un estudiante del profesorado desde el momento en que empieza a estudiar hasta que se gradúa", lo que hace más difícil "acomodar la oferta y la demanda".

Si bien en la mayoría de las provincias subió el número de egresados "hay muchos casos donde quedan vacantes sin cubrir, por ejemplo, de matemáticas, pero hay otros lugares donde existe un exceso de docentes", reflexiona.

El informe sobre los institutos de formación docente, señala Romina de Luca, coautora del informe, presenta "una descripción general, pero necesaria, sobre la evolución de los institutos de formación docente en nuestro país en la última década".

Pero, como Sáenz Guillén, advierte también que "los resultados refuerzan la necesidad de contar con mayores datos desagregados para evaluar el impacto de las políticas educativas implementadas y, centralmente, acompañar y planificar la formación docente inicial y continua de cara a responder a las demandas del sistema educativo”.