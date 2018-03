Di Fulvio, con historial en inferiores

En el currículum de Emilio Di Fulvio sobresalen algunas características particulares. Este juvenil de 22 años es el futbolista que más planillas firmó en la historia de las inferiores del club. Entre reserva y novena división salió a la cancha en 270 ocasiones. Fue titular en 177 ocasiones y suplente en 93. Además ya tiene 15 partidos en el banco de primera división: 11 en la Superliga y cuatro en la Copa Santa Fe, por lo que suma 285 planillas firmadas desde que estampó su rúbrica en Arroyito el 24 de febrero de 2009.

A estos números hay que sumarles los encuentros que jugó en los torneos de la Rosarina. Donde no solo actuó en las inferiores. Es que en 2013, además de integrar los planteles de reserva, 4ª y 5ª de AFA, no puso ningún reparo para sumar minutos de fútbol y atajar en el Torneo Unificado de la primera local de la B y de la C del torneo local. El plus es que los canallas salieron campeones con Iván Potepán como entrenador.

Otra de las características que tuvo Di Fulvio en su paso por las inferiores canallas fue que en 2011, con edad de 7ª división, fue el arquero titular de la 6ª que dirigía el Gordo Ricardo Palma. Algo que repitió Fernando Lanzidei en la 5ª en 2012, quien no dudó en utilizar un pibe un año más chico por las grandes condiciones que le veía como arquero.

En esa época hubo jornadas de inferiores en las que el jugador que representa a la localidad de Carreras tuvo incluso que estar presente en dos partidos consecutivos. Porque atajaba en una división mientras que en la otra iba inmediatamente al banco. No es un hecho muy frecuente en materia de juveniles.

Sin embargo, en la temporada 2016/17 decidió irse a préstamo a Douglas Haig para jugar en la B Nacional. Pero solamente atajó tres partidos. De regreso en Central, a mediados del año pasado, atajó en la reserva que dirigía Leonardo Fernández.

Y el 6 de noviembre de 2017 se convirtió en el primer arquero en la historia de la reserva de Central en convertir un gol de penal ante Atlético Tucumán (L) 1-1, algo que repitió frente a Talleres (V) 1-4, doce días después.

Luego de la partida de Diego Rodríguez a la segunda división de Japón, Leo Fernández no dudó en confirmarlo como segundo arquero del plantel profesional. Y es por eso que estuvo en el banco de suplentes en todos los partidos de este año. Claro que en 2017 fue suplente contra Atlético Tucumán (L) 0-1 con Montero de DT, al igual que en el clásico ante Newell's en Arroyito. Pero mañana tendrá su gran día. Debutará en el arco del primer equipo.

Datos: Carlos Durhand