Cocca empieza a probarlo

El objetivo es el mismo, pero las expectativas se renuevan. El inicio de la Copa Superliga pone a Diego Cocca en una situación similar a la de partidos anteriores, pero ante una decisión que, se estima, tendrá una dirección congruente con su pensamiento futbolístico, especialmente cada vez que el canalla juega de local. La baja de Federico Martínez obliga al técnico a buscarle un reemplazante y se descuenta que la opción elegida estará signada por la posibilidad de poner en cancha un equipo con la misma vocación ofensiva. Eso podrá incluir algún mínimo retoque en el esquema, pero siempre a lo que se apuntará es a estar más cerca del arco ajeno que del propio.

Es cierto, las alternativas no abundan y Cocca caerá inexorablemente en alguno de los nombres que se vienen manejando, pero difícilmente opte por armar un equipo con otras características. Esos nombres en cuestión son los de Lucas Gamba, Sebastián Ribas y hasta Claudio Riaño, en quien el DT deposita muchas expectativas más allá de lo poco que jugó en este 2020. Incluso podría haber lugar también para el juvenil Alan Marinelli, pero en ese caso la apuesta ya sería de otro tenor.

Antes de que Federico Martínez se metiera entre los once (su primer partido como titular fue ante Arsenal), el dueño de ese puesto era Gamba. Por eso tendrían que cambiar algunas cosas más para que la opción apunte hacia otro lado. Después, el rendimiento es otro cantar y por supuesto que cuenta. Es que las ultimas actuaciones del mendocino estuvieron por debajo de las expectativas. De hecho si hubiera mostrado mejores rendimientos seguramente el uruguayo Martínez hubiese tenido que esperar un tiempo más para debutar.

Sí parece difícil que haya otra alternativa en mente que no lo influya, porque sea con 4-3-3 (flexible por cierto) utilizado en algunos de los últimos partidos o el 4-4-2 (allí es donde se meterían en la discusión Ribas y Riaño), en ambos casos al equipo le hará falta un extremo por izquierda (por derecha Rius es una fija) o bien un volante más retrasado por ese sector. Siempre para acompañar a Marco Ruben.

Lo que suena poco probable es que a esta altura del año Cocca se largue a experimentar. Más que un experimento sería una apuesta la del juvenil Marinelli, aunque de no ser titular en esta ocasión sí tendría asegurado un lugar en el banco de suplentes.

¿Y en el medio? Diego Zabala ya trabaja de manera normal luego de reponerse del traumatismo en el tobillo izquierdo. Allí, teniendo en cuenta la condición de local es lo que le permite posicionarse de otra manera al uruguayo. Pero además de sus características, el bajo nivel de Ojeda no es un detalle menor. Y si algo necesitará el canalla el lunes (más teniendo en cuenta que se jugará a puertas cerradas y sin el apoyo de su gente) es decisión para ir en busca del resultado. Hasta Kevin Gutiérrez podría anotarse, pero el ex Godoy Cruz hasta aquí no tiene minutos en cancha todavía.

Entre hoy el domingo Cocca realizará todas las pruebas que considere necesarias, pero el probable para arrancar la Copa Superliga sería con. Ledesma; Damián Martínez, Novaretti, Laso, Brítez; Pereyra, Rinaudo, Zabala u Ojeda; Rius, Ruben y Gamba.