Balbo contó que quería ser DT de Newell's y que lo trataron como enemigo

Abel Balbo, DT de Central Córdoba, habló en la previa del partido de este lunes por la noche ante la lepra: "Me hubiera gustado volver a Newell's como técnico, no se pudo dar y ya está"

“Para mi reencontrarme hoy con Newell’s es algo especial. Es mi familia. Yo crecí y pasé mi adolescencia en las inferiores de Newell’s. Me ayudó a crecer como futbolista y como persona. Iba a ir como mánager y también como director técnico, porque yo iba a entrenar el equipo, no iba a ser sólo el mánager. Pero en ese momento no lo anunciamos porque había un entrenador que es un amigo y había que respetarlo (Fernando Gamboa)”, dijo Balbo.

Y siguió: “me hubiera gustado volver a Newell’s como entrenador, no se pudo dar y ya está”.

¿Ahora que el club del Parque está buscando técnico, cómo veía la chance de ser el elegido? “En cuanto a mi futuro pienso sólo en Central Córdoba, tengo contrato hasta junio. Lo único que realmente me decepcionó de Newell’s fue que después del clásico que perdió con Central, al partido siguiente nosotros fuimos a jugar contra Rosario Central y yo le pedí la cancha de Bella Vista para entrenar el día previo y nos dieron una cancha muy mala. Realmente fue penoso lo que hicieron, estaba toda llena de pozos, la peor del predio y tuve que suspender una parte del entrenamiento porque tenía miedo que los jugadores se lesionaran”, contó.

Y agregó: “Esto me decepcionó, no haber tenido una atención particular para alguien que es del club. Nunca me esperé eso, que Newell’s con ese gesto estaba jugando para Central y no para Newell’s”.

Y sobre el presidente leproso, Ignacio Astore, expresó: “No tengo relación con él. Aparte el día mismo de la práctica él estaba a cien metros de nosotros y ni siquiera se arrimó a saludar”, relató.

“Me sorprende porque uno es parte de Newell’s. El hincha me hace sentir parte de Newell’s. Logramos un campeonato y cosas importantes. Me esperaba una atención distinta, no de enemigo, sino de amigo. No soy enemigo de Newell’s y nunca lo voy a ser”, enfatizó.

Mientras que en cuanto al grato presente en Central Córdoba, Balbo confió que “estoy contento, tuvimos el resultado que queríamos que era salvarnos del descenso y lo hicimos con cinco fechas de anticipación. Todavía debemos un partido y esta noche van a festejar los hinchas y es justo que sea sí. Pero el equipo está concentrado y sabe que tiene que jugar el partido como lo hicimos hasta acá”.

“Si no tuviese un equipo con capacidad de atacar no lo haría. Este equipo cuenta con individualidades muy buenas para hacer este tipo de juego. No conozco una mejor manera de ganar partidos que jugando bien. Para ganar hay que jugar bien y lo intentamos. Los chicos se comprometieron y hacen todo lo que les pido. Nunca vi un equipo tan obediente. La valentía de jugar para evitar el descenso y salir a atacar no es fácil. Soy ambicioso y queremos llegar a la Copa Sudamericana, aunque no depende sólo de nosotros”, indicó el DT del ferroviario.

En cuanto al aporte de Julio Lamas como uno de sus principales colaboradores, apuntó que “es una pieza importante del cuerpo técnico. No tiene nada que ver con la táctica del equipo, sí con la gestión del grupo, para mí es un hermano mayor. Hace un trabajo extraordinario. Esta noche quiero que venga al banco conmigo por primera vez, todavía no me contestó”. Así concluyó Balbo la entrevista con una sonrisa.