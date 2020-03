Alternativas para el DT canalla

Un rato de táctico de ayer, pero con los jugadores habitualmente suplentes y que vienen sin ritmo. Un amistoso hoy contra Central Córdoba para que esos mismos futbolistas se mantengan en ritmo. ¿Tiene algo que ver este ensayo con el probable equipo que el lunes recibirá a Colón por la Copa Superliga? Seguramente. Porque más allá de las intenciones de Diego Cocca de lograr que sus jugadores se muevan, de esos nombres sin dudas deberá sacar entre uno o dos caras para el próximo lunes. La cantidad dependerá de la cantidad de cambios que decida, que incluirá, por supuesto, el que tiene que ver con la baja obligada (por lesión) de Federico Martínez. Un primer análisis, rápido por cierto, direcciona la mirada hacia Lucas Gamba, pero mucho dependerá también de si el técnico decide mantener el sistema o modificar algo también desde lo táctico.

Ayer Gamba estuvo entre los once que Cocca puso en cancha frente a un grupo de juveniles y hoy tendrá sus minutos. A priori, él es el principal candidato para suplir la baja de Martínez. Porque el mendocino jugó muchos partidos por izquierda en este campeonato y fue quien se desempeñó en esa función hasta que el uruguayo se metió entre los once.

El rendimiento del mendocino no fue el mejor en los últimos partidos y fue su bajo rendimiento el que aceleró el tiempo para que Cocca mandara a la cancha a Federico Martínez. Ahora pica en punta frente a una nueva oportunidad. Lo de principal tiene que ver más que nada por experiencia. Porque otro nombre posible es el de Alan Marinelli, pero sería una elección diga de las decisiones que tomó el técnico a lo largo del campeonato.

Después, todo quedará sujeto a si Cocca mantiene el esquema, con un solo delantero o si cambia. Todo parece indicar que no alteraría nada en ese sentido, más teniendo en cuenta que el triunfo ante Arsenal se dio jugando de esa manera. Por las dudas, Ribas y Riaño (sobre todo el uruguayo) no pierden las esperanzas.

Lo que sí está claro es que Cocca sacará al reemplazante de Martínez y algún otro posible candidato a ingresar de los once que hoy pondrá en cancha frente a Central Córdoba. Entre ellos no se sabe si estará Diego Zabala, por una molestia en el tobillo (ver aparte). Esos once que se movieron ayer contra un equipo de juveniles y que hoy sumarán minutos de juego son: Ayala; Chamorro, Cristian González, Almada, Colazo; Marinelli, Villagra, Kevin Gutiérrez, Gamba; Riaño y Ribas.

La ventaja que tiene Cocca esta semana es que Central será el que cierre la primera fecha de la nueva Copa Superliga, por lo que el tiempo de trabajo será mayor. No obstante, las alternativas no abundan y a los que analizará como posibilidades los tendrá hoy en cancha.