Los 30 y pico. Esa década bisagra en la que algunos siguen pensando que tienen 20 y todo lo que eso significa: salen al boliche hasta la madrugada, van de after, siguen viviendo con los padres, recién están empezando una carrera universitaria, viendo qué hacer, pensando si quieren tener una relación de pareja o ser solteros, viajando solos por el mundo.

Mientras que otros viven como si fueran los Ingalls; ya se casaron, tuvieron 2 o 3 hijos, se hicieron la casa en las afueras de la ciudad con la pileta y el perro. Incluso algunos ya se divorciaron.

¿En qué vereda están paradas las protagonistas de “Separadas”? ¿Acaso les importa? ¿O viven exentas de mandatos sociales? ¿Qué pasó con lo que decía Shakira en “Pies descalzos” de “las mujeres se casan siempre antes de 30 si no vestirán santos, aunque así no lo quieran”?

Lo cierto es que la nueva tira de El Trece tiene los condimentos para atraer a un público teen y treintañero: aparecen profesiones como DJ, community manager, la inmediatez de las redes sociales, la pornografía, la sexualidad abierta, ponerse o no ponerse un DIU, la maternidad que apremia, el congelamiento de óvulos.

Si bien estas mujeres representan muchas facetas, lo que no genera identificación es la histeria tan exacerbada en este formato de tira femenina, como también pasó en “Las Estrellas”.

El timing de las escenas está perfecto, pero el acelere de las protagonistas, no. Lo atrapante de esta propuesta es clara: no se muestran vidas de cuentos de hadas. Las chicas tienen preocupaciones, conflictos, angustias y urgencias. Pero no se rinden, le dan para adelante. Y eso, en esta explosión del empoderamiento femenino vale rating, digo, oro.