Mi vuelo de Iberia a o hacia Argentina se retrasa o cancela, ¿puedo reclamar?

La aerolínea española Iberia ofrece vuelos con regularidad Argentina. Concretamente, son los vuelos semanales que la aerolínea opera entre España y la capital de Argentina. Esta excelente comunicación se manifiesta en un gran tránsito de viajeros , ya que ambos países tienen muchos puntos en común. Afrontar un vuelo tan largo siempre es un reto, pero si hay algún tipo de retraso o cancelación puede llegar a suponer un auténtico quebradero de cabeza. Si tienes la mala fortuna de que tu vuelo se retrasa, no lo dudes, puedes acudir a compañías como AirAdvisor para gestionar Iberia reclamaciones y dar todos los pasos necesarios para obtener la correspondiente compensación.

El tráfico aereo en Europa ofrece cifras sorprendentes, y tras el periodo de parón prácticamente obligado durante la era del COVID 19, se están volviendo a dar las cifras habituales de vuelos. Esto está conllevando a que muchos pasajeros se animen a volver a viajar, lo que no deja de ser una buena noticia. Pero es evidente que las cancelaciones y los retrasos pueden darse por muchas circunstancias. Podemos encontrarnos con que nuestro vuelo se cancele, o que la llegada a Argentina desde España se haga con una demora importante. Todo esto va a conllevar una serie de gastos mientras permanezca en el aeropuerto, ya que tendrás que comer o cenar.

En los casos más graves, en los que los retrasos sean muy importantes, tendrás que pasar la noche en un Hotel para tomar un avión al día siguiente. Todo conlleva un gasto asociado y la aerolínea está en la obligación de abonártelo. Por tanto, si te encuentras con la mala fortuna de que tu vuelo se retrasa o se cancela, lo primero que debes tener en cuenta es guardar todas las tarjetas de parque y pedir copia de todos los tickets de los gastos que realices.

Son muchas las personas que no inician ningún tipo de reclamación, porque piensa que se trata de una pérdida de tiempo. Esto es algo que les viene muy bien a las compañías aéreas, ya que se ahorran una gran cantidad de dinero. Sin embargo, la legislación europea está siempre del lado del pasajero, por lo que merece la pena que hagas el esfuerzo de iniciar el proceso de reclamación y así poder conseguir la cantidad económica correspondiente.

Afrontar un viaje de tantas horas de duración, siempre supone un extra de tensión, y en el caso de que haya una cancelación o un retraso, estaremos añadiendo un extra muy poco recomendable. Por esa razón, la aerolínea tiene la obligación de compensarte todas las molestias ocasionadas por un hecho que no ha sido provocado por ti. Es evidente que las aerolíneas no desean que sus vuelos se retrasen, pero en caso de que esto ocurra, nunca dejes de iniciar el proceso de reclamación. Las garantías de éxito pueden ser altas si cumples con los requisitos y das todos los pasos correctamente.

Sabemos que un retraso importante puede tener unas consecuencias muy negativas en tu viaje, sin embargo, el conseguir posteriormente un dinero por estos, daños causados puede paliar, parcial o totalmente, todas las molestias que se los hayan ocasionado. Para iniciar la reclamación, y una vez que tengas todos los tickets guardados, podrás comenzar a dar los primeros pasos una vez que regreses de tu viaje. Dispones de hasta cinco años, dependiendo si te acoges al reglamento de la Unión Europea o al convenio de Montreal. Por tanto, la recomendación siempre es que inicies todo el proceso de reclamación una vez que ya hayas regresado de tu viaje. Con algo de calma y paciencia, podrás hacer paletas tus derechos como consumidor y obtener la compensación correspondiente.

Toda esta información debe ser tenida en cuenta antes de iniciar tu viaje. Nunca sabes si tu vuelo puede llegar a cancelarse o retrasarse, y es mejor conocer de antemano todos los pasos que hay que dar en el caso de que ocurra. No lo dudes, si tienes la mala fortuna de que hay algún tipo de incidencia que retrase o cancele tu vuelo, no te quedes de brazos cruzados y actúa. La aerolínea tendrá que atender tu reclamación y abonarte los gastos correspondientes. Quedarse sin hacer nada no te conviene, por lo que ponte en marcha en cuanto puedas.