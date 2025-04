Son rosarinos y crearon el primer automate de acero que conquista el país

Idearon un automate que no se enfría, un gran valor agregado respecto a los de plástico. Con ventas en todo el país, proyectan desembarcar en Brasil y Uruguay.

A Carla Busciglio le encanta tomar mate. Consume varios termos por día, casi que no podría contarlos, a veces acompañada, pero la mayoría del tiempo toma mate sola en el trabajo. Para eso, durante años, la acompañó un fiel mate autocebante de plástico. Carla no cuestionaba su utilidad, pero sí lo rápido que se enfriaba. No importaba cuánto calentara el agua, ese mate se enfriaba demasiado rápido.