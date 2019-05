El Nuevo Hospital Iturraspe de Santa Fe, un efector de referencia para una la ciudad de Santa Fe y una amplia zona de influencia, será inaugurado oficialmente el martes próximo. El flamante edificio, ubicado en Blas Parera 8300, de la capital provincial, ya está listo y en condiciones de comenzar a funcionar.

"Es una alegría contarles que el próximo martes 14 a las 17 h el #NuevoHospitalIturraspe abre sus puertas en la ciudad de Santa Fe. Es el cuarto hospital que vamos a inaugurar en mi gestión. Nos vemos ahí para recorrerlo juntos!", escribió el gobernador, Miguel Lifschitz en su cuenta de Twitter.

De esa manera, el mandatario santafesino reveló la fecha en la que se va a proceder a la inauguración de lo que será el efector público de salud más importante del noroeste de la ciudad de Santa Fe.

El ministro de Obras Públicas, Pedro Morini, había anunciado a principios de abril que la obra estaba terminada y que ya se estaban realizando las pruebas para que el Ministerio de Salud empiece a planificar la mudanza del hospital Iturraspe desde su sede actual, en Bulevar Pellegrini al 3500, a Blas Parera al 8300, donde se encuentra el nuevo edificio.

"Seguramente va a ser después de las elecciones primarias. Inclusive hubiéramos llegado antes, pero queríamos hacer todas las pruebas que corresponden. El hospital se puede inaugurar y después se va a ir haciendo la migración con tiempo porque los hospitales no se migran de un día para el otro, si bien esto va a ser más rápido que el Cemafé. Pero no hay dudas que hay que tener todo en condiciones y con todas las pruebas", que es lo que estaba haciendo en esos momentos Salud. "La obra civil, que era lo que me había pedido en su momento el gobernador para esta fecha, está terminada", había dicho Morini.

El flamante edificio

El nuevo hospital está conformado por bloques accesibles para una circulación pública, y vinculados por detrás a una circulación técnica.

Tendrá una superficie cubierta de 29.122 metros cuadrados y se previó disponer de unas 164 camas. Se resuelve en dos plantas con un entrepiso técnico.

La planta baja se distribuye en cinco bloques que contendrán una guardia con dos puestos de shock room, sala de procedimientos y observación adultos y pediátricos; laboratorio y diagnóstico por imágenes, cirugía y área de maternidad, entre otros de baja y alta complejidad con banco de leche materna; y residencia para madres.

En la planta alta, también distribuida en cinco bloques, estará el área de internación organizada por grados de cuidado en baja y mediana complejidad para adultos y pediátricos, y el área de neonatología con 32 puestos.

Los trabajos para la terminación del nuevo edificio incluyeron la ejecución de la mampostería, tabiquería de placa de roca de yeso, revoques, cielorrasos, contrapisos, carpetas y pisos, revestimientos, zócalos, protecciones y pintura.

Además, se colocaron puertas, paños fijos, todos los elementos de carpinterías como también mobiliario y mesadas.

En cuanto a redes e instalaciones, se realizaron las inherentes al gas natural, sanitarias, termomecánica, eléctricas, y para gases medicinales, como también todo el sistema de datos, telefonía, sonido, busca personas, cartelería, llamada de enfermería, monitoreo, detección y extinción de incendio, control de acceso, alarmas, cable y televisión.

El proyecto para un nuevo hospital Iturraspe nació en 2008. El 3 de marzo de ese año, el entonces gobernador Hermes Binner, anunciaba la construcción de un edificio completamente nuevo tras corroborar que el viejo edificio, tal como estaba, no permitía la incorporación de tecnología ni permitía mejoras en el tratamiento ambulatorio, entre otros contratiempos. Tras un largo proceso, finalmente el edificio está a punto para su inauguración