Puerto General San Martín: Carlos De Grandis inauguró Héroes de Malvinas y anunció $ 4.400 millones en obras
La Región

Puerto General San Martín: Carlos De Grandis inauguró Héroes de Malvinas y anunció $ 4.400 millones en obras

La Capital | La Región | Puerto General San Martín

El intendente defendió el uso de la tasa de camiones y anunció una inversión millonaria en el acto inaugural de una arteria estratégica para la zona industrial

21 de noviembre 2025 · 09:00hs

En el marco de la inauguración de la pavimentación de la calle Héroes de Malvinas, entre Presidente Perón y Batalla Punta Quebracho, el intendente de Puerto General San Martín, Carlos De Grandis encabezó una charla con medios y empresarios de la zona en la que combinó el anuncio de nuevas inversiones en infraestructura con una fuerte defensa del uso de los recursos municipales.

La obra sobre Héroes de Malvinas consolida un corredor clave para la circulación del tránsito pesado y liviano en la zona industrial de Puerto General San Martín, que conecta barrios residenciales con terminales portuarias y plantas fabriles. De Grandis recordó que el sector ya estaba mejorado, lo que permitía la circulación aun en días de lluvia, pero subrayó que el objetivo siempre fue llegar al pavimento definitivo.

Acorde a la ordenanza anteriormente citada, se entenderá por provisión de servicios la mano de obra necesaria para el mantenimiento de obras y/o espacios públicos.

Abrieron la inscripción de registros para las cooperativas de trabajo en Villa Gobernador Gálvez

El servicio ferroviario entre Rosario y Cañada de Gómez dejó de funcionar en noviembre de 2024

Un año sin el tren Rosario-Cañada de Gómez: "Hay que seguir dando la pelea"

“Era una promesa que hice por allá por el mes de abril, cuando inaugurábamos Batalla Punta Quebracho”, señaló el intendente, al recordar el compromiso asumido frente a empresarios del sector. Según explicó, ese tramo “en algún momento iba a ser la ruta 11 en el famoso plan Circunvalar, cosa que nunca se hizo”, por lo que el municipio decidió avanzar con fondos propios.

Embed - Carlos De Grandis defendió el uso de la tasa de camiones y anunció una inversión de $4.400 millones

Origen de los fondos y réplica a críticas

De Grandis remarcó que los recursos surgen de la actividad económica que se desarrolla en la ciudad. “El municipio, con recursos propios genuinos que entran de todas estas grandes empresas y de la tasa de camiones, ha intentado llegar al 100% de la pavimentación del área industrial”, dijo, y planteó que el objetivo es que “no caiga en el vacío” lo que se recauda en concepto de tasas vinculadas a la producción.

En ese punto, apuntó directamente contra el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, quien había puesto en duda el destino de esos fondos. “No cae en saco roto, como dice el ministro Enrico, que la plata que cobramos en el municipio de Puerto San Martín no se sabe a dónde va”, ironizó. Acto seguido lo invitó a recorrer la ciudad: “Le digo que venga a recorrer Puerto San Martín y se va a dar cuenta que la plata que recaudamos está puesta en nuestra área industrial porque defendemos a nuestras grandes empresas, porque somos una ciudad industrial”.

El intendente remarcó que el problema no es la administración de los recursos sino las condiciones de vida en un polo fuertemente productivo. “El problema no es la administración de los recursos, el problema es cómo vivimos los portenses, porque no hay calidad de vida en esta ciudad industrial”, afirmó, y lanzó una frase que marcó la conferencia: “Vergüenza es vivir en Puerto San Martín, eso es una vergüenza porque vivimos mal”.

puerto-general-san-martin---Carlos-di-santis-02

Infraestructura social y seguridad

De Grandis sostuvo que el municipio destina parte importante de lo recaudado a mejorar la infraestructura social. “Es un mimo a la gente que tenés que hacer si compartís esos recursos para tener buenas escuelas, para tener un buen teatro, para tener buen deporte, para que los chicos salgan de la calle, para que no se vayan de estas ciudades industriales y se puedan quedar aquí”, argumentó.

De Grandis destacó la tarea del Centro de Protección Civil local y el esfuerzo que implica para una ciudad de 20 mil habitantes sostener ese esquema. “Tenemos 44 personas cuidando nuestra ciudad. No tenemos poder de policía, pero sí estamos trabajando fuertemente”, remarcó.

Obras: Anuncio de inversión

Durante la conferencia, De Grandis anunció una inversión global de 4.400 millones de pesos para nuevas obras en la ciudad, y la vinculó con una política de ahorro sostenida en el tiempo. “Tengo una enorme alegría y el anuncio que hice de una inversión de 4.400 millones. Y dicen: ‘Che, ¿tomó la decisión ahora?’. No, hace 20 años que vengo ahorrando. Por eso tenemos esa plata para hacer esta obra”, enfatizó.

También explicó la modalidad de contratación que aplica el municipio para evitar redeterminaciones de precios y acelerar los plazos de ejecución. “En esta obra de 4.400 millones nosotros vamos a poner el 60% arriba de la mesa. Es una obra de tres o cuatro meses”, detalló. Y añadió: “Yo pago el 50 o el 60% de contado y después se tiene que bancar la propia empresa lo que viene después si hay aumentos. Eso me da resultado a la hora de hacer este tipo de inversiones donde no tiene redeterminación de precio”.

Impacto en el tránsito y cierre

El jefe municipal resaltó, además, el impacto que tiene la pavimentación de Héroes de Malvinas sobre el tránsito liviano que conecta distintos barrios con las terminales portuarias. Explicó que la calle nace en América, entre los barrios La Pedrera, Tierra de Sueños y San Sebastián Norte, y que desde allí muchos trabajadores se dirigen a las plantas de Puerto General San Martín y Timbúes. “Por eso los remiseros y todos los que usan estos caminos de la producción van a estar contentos. No solo es un beneficio para el tránsito pesado, también para el tránsito liviano”, subrayó.

Finalmente, De Grandis insistió en que la pavimentación casi total del área industrial —que estimó en un 97%—, la mejora de los accesos y las obras de infraestructura social son la mejor respuesta a quienes cuestionan el cobro de la tasa a los camiones y el destino de los fondos. Y volvió a invitar a las autoridades provinciales a conocer en el territorio cómo se utilizan esos recursos: “La sociedad lo sabe, trabajamos con mucha transparencia. Por eso invitamos a que vengan a ver nuestros recursos y cómo se administran”.

>> Leer más: Puerto San Martín celebró 136 años de historia y desarrollo productivo

Puerto General San Martín Carlos De Grandis héroes de Malvinas obras

Recibí gratis el newsletter de La Capital

Noticias relacionadas
Di Gregorio volvió a poner en valor el rol de los vecinos: “Son ellos quienes nos acercan los datos, porque no se animan a denunciar directamente.

La senadora Leticia Di Gregorio denunció un nuevo punto de venta de drogas en Venado Tuerto

Choque de camiones y vuelco en Baradero. Personal de auxilio trabaja en el lugar

Choque de camiones y vuelco en la autopista a Buenos Aires con un herido leve

san nicolas: no acataron un alerta meteorologico y casi desatan una tragedia

San Nicolás: no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

El punto central del encuentro fue analizar si la cooperativa puede acceder a la compra del inmueble que pertenece a la quiebra, un proceso que requiere gestiones complejas, tasaciones actualizadas y la intervención de distintos organismos.

Evaluaron la situación actual y el futuro de Cooperativa de Trabajo de Santa Isabel

Ver comentarios

Las más leídas

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

Uber Shuttle llega a Argentina: cómo será el nuevo servicio económico

Uber Shuttle llega a Argentina: cómo será el nuevo servicio económico

Central es el campeón de la liga 2025 y suma una nueva estrella a su historial

Central es el campeón de la liga 2025 y suma una nueva estrella a su historial

Edición impresa

viernes 21 de noviembre de 2025

Tapa

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos

Pablo Stradiotto había sido indagado en 2024 pero quedó en libertad. Tras un fallo de la Cámara de Apelaciones fue detenido este jueves en Fisherton

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos
Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes
Policiales

Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Van por la regularización impositiva del parque náutico de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Van por la regularización impositiva del parque náutico de Rosario

Hallaron una avioneta abandonada en un campo en el norte de Santa Fe
POLICIALES

Hallaron una avioneta abandonada en un campo en el norte de Santa Fe

En Santa Fe cayeron 39 por ciento las muertes viales desde 2008
La Ciudad

En Santa Fe cayeron 39 por ciento las muertes viales desde 2008

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

Uber Shuttle llega a Argentina: cómo será el nuevo servicio económico

Uber Shuttle llega a Argentina: cómo será el nuevo servicio económico

Central es el campeón de la liga 2025 y suma una nueva estrella a su historial

Central es el campeón de la liga 2025 y suma una nueva estrella a su historial

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

El plan Boero: la plata para la deuda de Newells y los sueldos de 40 mil dólares en el palco

El plan Boero: la plata para la deuda de Newell's y los sueldos de 40 mil dólares en el palco

Lo más importante
Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos
Policiales

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos

Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes

Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Van por la regularización impositiva del parque náutico de Rosario

Van por la regularización impositiva del parque náutico de Rosario

Ovación
Los jugadores de Central celebraron el título: Que la cuenten como quieran
Ovación

Los jugadores de Central celebraron el título: "Que la cuenten como quieran"

La Copa Potrero reparte más premios que la Copa Argentina ganada por la Lepra mendocina

La Copa Potrero reparte más premios que la Copa Argentina ganada por la Lepra mendocina

Newells: Ever Banega, el capitán, mucho más cerca de la puerta de partida

Newell's: Ever Banega, el capitán, mucho más cerca de la puerta de partida

Franco Colapinto cerró el viernes de Las Vegas con una mayor competitividad

Franco Colapinto cerró el viernes de Las Vegas con una mayor competitividad

Policiales
Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias
Agroclave

Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias

El plan Boero: la plata para la deuda de Newells y los sueldos de 40 mil dólares en el palco
La Ciudad

El plan Boero: la plata para la deuda de Newell's y los sueldos de 40 mil dólares en el palco

El 70 % de las empresas de la Región Centro aún no adoptó soluciones de IA
Economía

El 70 % de las empresas de la Región Centro aún no adoptó soluciones de IA

La Legislatura define si suspende a un fiscal por el falso robo de neumáticos
Política

La Legislatura define si suspende a un fiscal por el falso robo de neumáticos

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino
La Ciudad

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino

Uber Shuttle llega a Argentina: cómo será el nuevo servicio económico
Información General

Uber Shuttle llega a Argentina: cómo será el nuevo servicio económico

El dólar oficial subió y anotó su primer avance semanal tras las elecciones
Economía

El dólar oficial subió y anotó su primer avance semanal tras las elecciones

Rosario y el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados
La Ciudad

Rosario y el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio
POLICIALES

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

ML versus Cristina: el papel higiénico no fue lo más vendido del CyberMonday
Información General

ML versus Cristina: el papel higiénico no fue lo más vendido del CyberMonday

Pullaro y la reforma laboral: Deben considerarse los costos de cada región
Economía

Pullaro y la reforma laboral: "Deben considerarse los costos de cada región"

Un año sin el tren Rosario-Cañada de Gómez: Hay que seguir dando la pelea
La Región

Un año sin el tren Rosario-Cañada de Gómez: "Hay que seguir dando la pelea"

Nueva terminal en Timbúes: se oficializó el primer proyecto del Rigi en Santa Fe
Economía

Nueva terminal en Timbúes: se oficializó el primer proyecto del Rigi en Santa Fe

Clubes pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social
La Ciudad

Clubes pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social

Principio de incendio en una  casona y quejas de vecinos por colillas de cigarrillos
LA CIUDAD

Principio de incendio en una  casona y quejas de vecinos por colillas de cigarrillos

Estudiantes de cuarto año festejaron el Azo en el Monumento a la Bandera
La Ciudad

Estudiantes de cuarto año festejaron el Azo en el Monumento a la Bandera

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino
Ovación

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

Un incendio complicó el acceso a la autopista Rosario-Córdoba
La Ciudad

Un incendio complicó el acceso a la autopista Rosario-Córdoba

Choque de camiones y vuelco en la autopista a Buenos Aires con un herido leve
LA REGION

Choque de camiones y vuelco en la autopista a Buenos Aires con un herido leve

Decomiso de bienes de CFK: las propiedades de Florencia y Máximo que están en juego
Política

Decomiso de bienes de CFK: las propiedades de Florencia y Máximo que están en juego

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad
La Ciudad

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad