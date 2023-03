Una médica se fue de un centro de salud tras recibir amenazas

El amedrentamiento se produjo en octubre del año pasado, meses antes de la balacera fatal donde falleció el niño de 11 años en el asentamiento de la zona noroeste. "Una paciente no conforme con la atención le dijo que tenía una bala para ella. La compañera no pudo ir más a trabajar ahí, en el centro de salud Los Pumitas. Exactamente a dos cuadras de la balacera en el búnker (en referencia al caso Jerez). A la médica, esta paciente la agarró de los pelos y le dijo que su vida valía menos que una bolsita (en directa alusión a la droga) y que no tenía ni que gastar en un sicario porque en un ratito ella hacía que le peguen un tiro. Hay una para cada integrante del equipo", fue lo que pudo replicar la víctima de la terrorífica amenaza.