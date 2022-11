Salud afirmó que los sueldos de los residentes son los mejores del país

Los reclamos por mejores salarios, pagos atrasados, cobro de aguinaldo, pedido de aportes jubilatorios y por el fin de las guardias extenuantes de médicos residentes que cumplen con sus tareas en hospitales, sanatorios y centros de salud, se resumieron en varias consignas: “No queremos ser mano de obra barata”; “estamos agotados”; “nos usan para mantener al sistema de salud y no nos consideran como verdaderos trabajadores”; “nos llenaron de aplausos en la pandemia, pero ahora no nos cumplen ni las horas de descanso”; “eso que llaman vocación es trabajo no pago”, fueron los testimonios recopilados en la marcha que comenzó en las puertas del Cemar (San Luis y Moreno) y terminó frente la sede local de Gobernación.