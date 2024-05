La autopista a Córdoba acumula choques graves con rescates y helicóptero

No se trató del único de gravedad. Por el contrario, desde Bomberos Voluntarios de Funes indicaron que desde el 1º de enero hasta ayer, tuvieron que rescatar víctimas atrapadas en varios siniestros viales graves que incluso requirieron la participación de un helicóptero de rescate.

“Esto es pura y exclusivamente una enorme responsabilidad del gobierno nacional. Tenemos 13 kilómetros de la autopista totalmente a la deriva. La empresa de emergencia que prestaba el servicio a la autopista y que se encargaba del desmalezamiento se fue, se retiró, no tenemos más nada”, sentenció Santacroce ante los medios de comunicación después del accidente que, afortunadamente, no tuvo heridos de gravedad.

“No podemos seguir esperando. Es urgente la reanudación de la obra en el acceso a Funes sobre Avenida Galindo. Esta zona representa un riesgo latente de accidentes. Instamos a las autoridades provinciales a tomar medidas urgentes. Prevenir es prioridad”, había advertido por sus redes sociales.

El siniestro de este lunes por la mañana ocurrió a la altura del barrio cerrado Kentucky de Funes, en la mano que va a Rosario. Fueron siete los vehículos involucrados y dos personas debieron ser trasladadas al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca).

La conexión vial permaneció cortado durante más de una hora debido a la cantidad de autos y vehículos de diverso porte que quedaron en la banquina, lo que generó una congestión de cerca de 10 kilómetros. Uno de los utilitarios que quedó envuelto en el accidente fue identificado como un transporte especial, donde dos personas resultaron heridas. Ambas fueron asistidas por una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (Sies) y fueron trasladadas al Heca.

Santacroce explicitó que el gobierno nacional “no se encarga del control y mantenimiento de la autopista”. Y agregó: “Le transfirieron la responsabilidad a los municipios. Si en una situación así llega a haber un micro con 40 personas que volcaron, nosotros no tenemos las herramientas para darle los servicios”, advirtió.

El jefe comunal apuntó a la falta de respuestas a los funcionarios “Hoy no tenemos con quién hablar. Vialidad Nacional no tiene hoy por hoy un director o un delegado ni a nivel provincial ni nacional. Esta zona está abandonada. Tengo unos nervios y una bronca tremenda. Es increíble que pasen estas cosas en Argentina en estos tiempos. No sabemos qué hacer”, sentenció Santacroce.

Bomberos Voluntarios de Funes con competencia en el segmento de la autopista a Córdoba de esta localidad ya contabilizó la participación en varios siniestros viales de gravedad que requirieron rescatar víctimas atrapadas. En toda la zona ya contabilizaron 12 de este tipo. “El nivel de siniestralidad preocupa”, marcó una fuente consultada de los rescatistas funenses.