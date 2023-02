Javkin volvió a pedir más control en las cárceles: "Basta de home office del delito"

Luego, continuó: "Como rosarinos, sabemos hacer y sabemos resistir. Pero hoy, exigimos que el país, a ese que le damos tanto, no nos dé la espalda. Hablo en nombre de todos, de cada uno de los rosarinos y rosarinas: Rosario necesita con urgencia que nos cuiden más. Exigimos que no se refieran a Rosario como si no perteneciera a la Argentina. Que no se use el dolor de la gente para pelear. Acá hay que unirnos frente a las mafias".