Más del 50 por ciento de los locales comerciales de Rosario están vacíos. José Ellena titular de la Cámara de Empresas Inmobiliarias (Cadeiros), afirmó que la tendencia crece y aseguró que se debe principalmente "a la caída de las ventas".

En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho dijo que casi el "50 por ciento de las renovaciones de contrato se terminan frustrando. Es decir muchas veces ni siquiera llegan a la renovación de contratos, es decir se rescinden los contratos y devuelven los inmuebles".

Al se consultados sobre si esta situación podría ser las más grave en lo que lleva en el rubro inmobiliario, Ellena sostuvo: "Entre el 1999 y 2000 se dio una situación similar. Como en ese época, ahora incentivamos la contratación de alquileres ofreciendo uno o dos meses sin cargo como forma de aliviar los gastos en el arranque de un contrato. Es lo que se observa debido al mal momento general del país".

Ellena sostuvo que "en la gran mayoría de los casos por no decir en la totalidad, el argumento para no renovar los contratos es la baja de las ventas. A veces ofrecemos renovaciones al mismo precio y otorgamos facilidades, pero en numerosas ocasiones los comerciantes aducen que no es una cuestión de precios, sino que no venden lo suficiente para tener ganancias mínimas".

El titular de Cadeiros remarcó que "un negocio no es sólo el pago de un alquiler, hay otros gastos impositivos, de servicios, que no pueden afrontarse y que hacen a ese negocio inviable. A eso hay que sumarle que en el casco céntrico hay algunos lugares necesitan una revitalización. Hay calles o sectores que por distintas razones se fueron despoblando de negocios".

"A todo esto hay que sumarle las nuevas tendencias. Eso es centros comerciales o shoppings que se vienen imponiendo, más el tema de la venta on line, que hacen que las ventas de un negocio instalado a la calle vayan mermando. Es un combo. Pero el tema económico y las bajas en las ventas hacen que un negocio sea inviable".