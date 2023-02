Feriados de Carnaval: los comercios del centro de Rosario estarán cerrados

El transporte público reducido en frecuencias también es una de las variables de peso para tomar la decisión de no abrir los comercios.

Según indicaron, los ganadores en estas fechas suelen ser los shoppings de la zona norte, la gastronomía en general, ferias de la costa y el casino, a lo que se suma un repunte alentador pos pandemia en el sector hotelero.

"Un buen aliciente seria que los feriados extra largos sean optativos para el empleador y, de esa manera, se podrían arriesgar a abrir sin tener que verse muy afectados en caso de que no tenga venta", precisaron.

La Asociación Casco Histórico de Rosario indicó que "los feriados de perfil turístico no son beneficiosos para todos los rincones del país por igual. En este caso, si bien Rosario va a tener festejos de carnaval, el turismo receptivo ya tiene sitios específicos donde ir".

"Son dos días que la Rosario productiva en líneas generales prácticamente se para y no genera recursos, y esos recursos no se recuperan más. Todos quieren abrir pero saben que no va a haber gente y con pesar tienen que tomar esta decisión porque no pueden afrontar los altos costos de hacerlo", concluyeron.