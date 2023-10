Evalúan y al mismo tiempo previenen el deterioro cognitivo de los adultos mayores

ESTUDIO COGNITIVO EQUIPO.jpeg Mauricio Cervigni y Pablo Martino, responsables del trabajo, junto a varios de los estudiantes que participan.

El lugar de trabajo es la plaza San Martín. Allí, un grupo de unos 70 estudiantes identificados como parte del proyecto de extensión, transferencia e investigación les proponen a los adultos y adultos mayores que pasan someterse a una prueba cognitiva denominada técnicamente minimental; es decir, un test de cribado o tamizaje: son pruebas muy rápidas que permiten determinar si aparece alguna problemática, aunque por su rapidez y el contexto en que se realizan tienen un margen de error. Y los responsables lo saben: "En una prueba en la vía pública existen variables que contaminan la posibilidad de dar un diagnóstico, por la misma prueba, que no es clínica, y por el contexto", aclara Mauricio Cervigni, director CINR y responsable, junto a Pablo Martino, del proyecto. Y advierte que "el sentido de la campaña está apuntado más a concientizar, sobre todo cuando no tenemos aún el padecimiento cognitivo a cuestas".

Los voluntarios son consultados por los encuestadores-extensionistas sobre su salud, antecedentes y medicación. El test incluye repetición de palabras, demostrar funciones motoras muy simples, operaciones matemáticas también elementales pero que requieren concentración, memorizar frases y números, entre otras cosas. Quien está dispuesto a someterse a una evaluación algo más completa y con fines de investigación tiene que firmar un consentimiento informado.

"El fundamento es hacer una evaluación rápida de las funciones mentales, atención, memoria, lenguaje, entre otros parámetros. No se miden conocimientos, son funciones cognitivas, algunas básicas y otras denominadas superiores (memoria de trabajo, atención, por decir algunas). Buscamos elementos subclínicos que no sean tan ostensibles, para que la gente se dé cuenta", dice el investigador. Y agrega: "Si la evaluación cognitiva no le da bien, sugerimos a la persona que profundice clínicamente con un profesional idóneo, ya sea neurólogo, psiquiatra o psicólogo congnitivvo para un estudio más exhaustivo". De hecho, la persona se va con un folleto donde se explican algunas características del deterioro cognitivo, factores que influyen y que pueden retardarlo, y una serie de ejercicios para que haga por su cuenta. "Cuando la persona tiene un deterioro cognitivo, los ejercicios de entrenamiento pueden ralentizan el avance. El estudio no busca solucionarlo, sino ofrecer acciones que estimulan funciones del cerebro dormidas, laterales, latentes, para que no avance una problemática", dice el especialista.

Camino recorrido

El relevamiento comenzó en 2017, se interrumpió en 2020 con la pandemia y se retomó en 2021, aunque en ese momento con más dificultad porque todavía había mucho miedo en la población. Este año, los estudiantes se apostaron en la plaza San Martín desde el 25 de septiembre y permanecieron hasta el 6 de octubre, pero afirman que se recuperarán los días perdidos por cuestiones climáticas. Son unos 70 encuestadores-extensionistas, que cursan mayoritariamente carreras de psicología y unos pocos de medicina (la mayoría de la UNR). Sumados al equipo de gestión, suman entre 80 y 90 personas en total.

ESTUDIO COGNITIVO PLAZA.jpg Los estudiantes buscaron la plaza San Martín, donde entrevistan a la gente.

Cervigni calcula entre 80 y 90 personas se prestan diariamente al test. Y en cuanto al perfil de los encuestados, explica que "las más predispuestas son las personas que han tomado conciencia de algún indicador, ya sea porque fueron alertadas por familiares o porque lo perciben. Se acercan incluso para informarse, para que los asesoremos sobre algunos temores, algunos fundados por experiencias en familiares que han padecido la enfermedad de Alzheimer, otros no tan fundados. La pandemia ayudó a tomar conciencia sobre los factores que afectan a la salud mental, como problemáticas vinculadas a la soledad y a la imposibilidad de contacto con los otros".

Para el profesional, "lo importante es que las personas cuiden su salud mental en aspectos cognitivos, cerebrales y espirituales, entendidos estos últimos como conservar proyectos y propósitos de vida. Y que esté atenta a los factores que puedan estar deteriorándola, anomalías ligadas al estilo de vida, la soledad, la ansiedad, entre otros. Son elementos sobre los que hay que actuar, incluso con asistencia profesional si es necesario".

estudio resultados.jpg

La campaña de concientización ya llegó a 15 mil adultos mayores, se hicieron más de 5 mil testeos neurocognitivos, se capacitaron más de 200 estudiantes universitarios y se han publicado al menos 10 artículos en revistas científicas. El responsable aclara que la campaña es de prevención primaria; es decir, lo que se propone es evitar un mal mayor en lo cognitivo, por lo cual no es un trabajo resultadista en términos numéricos y de su impacto. Tiene valor académico y de difusión.

"Hay muchos factores que pueden alterar los resultados. Una persona puede acceder al test en un momento complicado de su vida, que desconocemos, y ese factor puede estar alterando sus facultades cognitivas. Por esto no buscamos dar ninguna respuesta categórica generando preocupación a la población, más bien su fundamento es alertar y concientizar. Además, trabajamos en un lugar acotado de la ciudad y su alcance es limitado a esa población de referencia. Lo ideal sería poder abarcar puntos clave de cada distrito, pero los recursos y la logística son limitados. Muy grosso modo, sin discriminar rangos etáreos y teniendo en cuenta las limitaciones del estudio, podemos estimar que un 3 por ciento de la población relevada presenta algún deterioro cognitivo", cierra el especialista.