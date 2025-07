Construcción: se movieron algunos "elefantes blancos" de Rosario

A pesar de algunos números de actividad no tan positivos, la construcción muestra algunos signos vitales . De ocho grandes obras privadas que venían paradas hace años en el centro, tres retomaron la marcha en los últimos meses, aunque con intermitencias. La mayoría son hoteles.

Hace un año, La Capital realizó un informe que daba cuenta de la situación de 8 edificios rosarinos que iban camino a convertirse en "elefantes blancos" . Se trata de un término inmobiliario para referirse a obras en construcción que permanecen durante mucho tiempo sin terminar y en el olvido, representando una carga financiera y no aportando nada a la vida del barrio más que afear la cuadra.

Se mueven

El primero es el del de la torre que se erige en San Juan 1880 (esquina Dorrego), en el terreno que supo explotar durante años el lavadero Car Wash Milenio. En 2012, la firma Altos Allur SA obtuvo el permiso para la edificación de 5.585 metros cuadrados para un hotel. El emprendimiento, a cargo de una familia de la ciudad de Paraná, levantó altura rápidamente, pero quedó parado durante muchos años.

En algún momento del año pasado se reactivó, y finalmente se inauguró en abril de este año. El nuevo proyecto, Innovo Hotel, ya está trabajando. Tiene 11 pisos de altura, piscina con solarium, spa, salón de fiestas y de reuniones, y un total de 61 habitaciones, 11 de las cuales son suites. La obra por Dorrego está terminada, y falta terminar la otra torre por calle San Juan. No tienen definido su uso por el momento, aunque una posibilidad es que sean departamentos en alquiler.

Otro de los casos es el del Hotel Express, ubicado en la zona de Oroño y Circunvalación. Se construyó a los pocos meses de inaugurado el Casino City Center, con la promesa de un complejo de 80 habitaciones, salón de conferencias y cancha de tenis, pero registró nulos avances durante una década.

A fines de 2022 Howard Johnson anunció que se haría cargo de la inversión para terminarlo y sumarlo a su cadena. Hace un año la obra estaba al 90%, en instancias de terminaciones, con un alto porcentaje de tareas ya ejecutadas y pronta a abrir. Pero no sucedió. Sin embargo, se ve actividad en el obrador. "Depende del inversor. Abrirá cuando termine de realizar las obras e instalar el equipamiento del hotel", confió una fuente del rubro.

En San Juan al 1000 hay otro edificio en construcción, donde estaba el histórico restaurante Rich. En 2010 fue demolido, y se comenzó el proyecto para armar allí una torre, que arrancó en 2014, estuvo parada hasta el año pasado y hoy está nuevamente en marcha de la mano de la familia Di Santo (Micropack, shopping Paso del Bosque). El inmueble, que se llamará Torre Rich, tendrá viviendas, espacios comerciales y un restaurante en el último piso.

En Güemes 2165, a principios de 2010 se construyó un edificio de 17 pisos que se presentaba comercialmente como Grand Hotel, pero nunca se avanzó más allá de la estructura de hormigón por una disputa entre los fiduciarios. Hoy sigue parada. Continúa vigente el permiso de obra de 2012 (970/12), por lo cual la obra no figura como abandonada. Aunque no hay actividad, aparecieron interesados en comprar la estructura para la reactivación.

Los parados

En 2022 se presentaron en el municipio los responsables del emprendimiento Inn, que acumula más de 10 años sin avances en la zona de Oroño al 700. Aunque no se ve desde la calle por estar en el centro de manzana, ese también es un sitio que va camino a convertirse en "monumento al pozo" si no se concluye. Tenía permiso otorgado, pero hubo un problema entre la constructora y los vecinos, y con los planos de Catastro provincial. Tampoco prosperó. Hoy en día está en la Justicia y la obra no tiene actividad.

Otro muy conocido por todos los rosarinos es el del edificio propiedad del Instituto Autárquico de Obras Sociales (Iapos), ubicado en Ovidio Lagos 97 (y Güemes). Adquirido por el Estado a finales de la década de 1980 para dar una solución a la ubicación de la obra social en Rosario (problema que hoy ya no existe), nunca se utilizó debido a la falta de condiciones para habilitar su construcción. Todo sigue igual actualmente. Por el momento, no hay proyectos por parte de Provincia para hacer algo en ese sitio.

También está detenido un proyecto de edificio de viviendas en San Martín al 500 (casi Urquiza), frente al supermercado Dar. Son tres edificios, uno al lado del otro: uno está terminado y habitado, el del medio quedó abandonado por la mitad, y el de al lado está terminado completo y sin ocupar. En algún momento cercano, el municipio tuvo un contacto con interesados que prometían acomodar los papeles, ya que tenía inconvenientes legales, pero todavía no hubo avances.

Por último, hay un edificio en construcción en Juan Manuel de Rosas al 900, en la misma situación de abandono desde hace muchos años.

Los momentos del mercado

¿Por qué la mayoría son hoteles? Según voces autorizadas del sector, las razones por las que se demora la apertura de un establecimiento de este tipo son tres: el tiempo de obra, tener el dinero para terminarlos, y el mercado. "Muchas veces se especula o se espera a que haya mejores vientos, y Argentina tiene mucho de eso. Entre la ocupación actual, el sinceramiento de las tarifas, la baja en la rentabilidad de los negocios, las elecciones presidenciales y las elecciones de medio mandato, se da un combo importante", afirmó el hotelero Damián Auzumbud.

Por supuesto que en estos casos, el tiempo no fue el problema. Si hubiesen tenido el dinero o la voluntad, cualquiera de los establecimientos se hubiera abierto antes. Es claro que se trata de evaluaciones de cada inversor sobre cuestiones de mercado, de dinero o de ambas. En los últimos años, el país ha tenido muchos sacudones que hizo que no sean momentos sencillos para hacer aperturas de empresas, en general.

"Hoy las inversiones se canalizan principalmente hacia los RIGI, la minería y los rubros más beneficiados con este modelo económico. La baja de la inflación, reformas macroeconómicas que se realizaron y están dando resultados, también tienen una contracara. Para eliminar la inflación, obviamente, hay que enfriar la economía. Si no querés tener endeudamiento, no podés tener déficit en el Estado. Veremos, cuando la macro esté más ordenada, si pueden bajar impuestos o estimular el mercado interno de alguna manera", opinó.

Dicho esto, el presidente de la Asociación Hotelero Gastronómica de Rosario aclaró: "El que invirtió y ya tiene el 80% de la obra, en algún momento va a querer terminarla. Pero si el 20% que falta es el equipamiento, que también es muy costoso, especialmente toda la parte tecnológica, más la contratación de todo el personal, ahí empieza a otro flujo. Si no llegás al punto de equilibrio ¿Cuánta plata necesitás todos los meses para sostener esa empresa hasta que sea viable económicamente? Esos son los interrogantes de abrir en momentos en los que el mercado se está achicando, o directamente no crece", cerró.

