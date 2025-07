El dólar se empinó y el gobierno intervino en el mercado de futuros

Los contratos de futuros operaron con mayoría de bajas. El mercado “pricea” que el tipo de cambio aumentará 6% a lo largo de este mes, y 1,9%, en promedio, a partir del mes próximo. Fuentes del mercado afirmaron que hubo intervención oficial en las posiciones más cortas , al igual que en la jornada previa. El volumen operado en el segmento de futuro alcanzó los u$s 2.011 millones, mientras que en el contado fue de u$s 514,247 millones.

El Banco Central continúa sin intervenir en el mercado oficial. Las reservas brutas internacionales subieron este viernes u$s 260 millones hasta los u$s 39.052 millones, aunque tras la fuerte caída de inicio de semana las arcas públicas acumularon una baja de u$s 2.687 millones tras un pago por vencimiento de deuda extranjera.