Aeropuerto de Rosario: siguen sin adjudicar las obras en la pista y no hay fecha para el cierre de la terminal

El gobierno nacional anunció a fines de abril el cierre del Aeropuerto Internacional Rosario (AIR) para mediados de septiembre y por 90 días con el objetivo de reconstruir la pista de aterrizaje para permitir un mayor aprovechamiento de la terminal. Sin embargo, a 60 días del inicio estipulado para las obras, el parate de actividad en el AIR es una incógnita debido a que la licitación para adjudicar las tareas, que tuvo cinco ofertas, está frenada. Las compañías aéreas aún no recibieron notificaciones y aunque el proyecto no fue cancelado, quedó en stand by.