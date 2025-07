Crece en Rosario la demanda de carreras cortas por los cambios en el mercado laboral

>>Leer más: De la mano de nuevas carreras, creció como nunca el ingreso a la UNR

Hummel subraya que la oferta varía y es variada. “Tenemos oficios relacionados a grandes temáticas: la tecnología, la salud y los servicios, lo digital, la construcción, los negocios, la gestión cultural, la administración de recursos humanos. Y especificidades que son producto de convenios con la Bolsa de Comercio (auxiliar en agroindustria), con el Polo Tecnológico, con la Municipalidad de Rosario, con el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, por ejemplo. Más de 40 municipios de la provincia nos plantean necesidades de formación, como puede ser (tareas inherentes a) la actividad tambera, que es central en la región”, detalla la secretaria de Extensión.

Inserción laboral de los egresados

Licenciada en Ciencia Política, la funcionaria revela que a través de encuestas de seguimiento su área ha confirmado la inserción laboral de los egresados. “Tenemos testimonios de que lograron un ascenso los que tenían trabajo y, quienes no lo tenían, consiguieron empleo”, destaca sobre los cursos, todos semestrales y gratuitos, que luego es posible profundizar con diplomaturas de pre-grado. “Muchas personas deciden continuar en este trayecto”, advierte.

¿Y cuáles son las propuestas con más inscriptos? Las vinculadas con la comunicación (manejo de redes sociales, e-commerce), marketing, auxiliar contable, asistente jurídico, gestión cultural, construcción e higiene y seguridad.

“Para el segundo cuatrimestre volvemos a abrir la convocatoria y estamos discutiendo cómo sumar capacitaciones que tengan que ver con los empleos del futuro, sobre todo en materia de inteligencia artificial y nuevas tecnologías”, cierra Hummel, y recuerda que las restricciones presupuestarias impuestas por el gobierno nacional repercuten en la proyección de esta herramienta que prepara para el mundo del trabajo.

Saber hacer, y saberlo rápido

También la UTN contempla un programa de Escuela de Oficios, aunque aquí se hará hincapié en una experiencia diferente, la de las tecnicaturas de dos años que dicta la Facultad Rosario de esta universidad (tiene 30 sedes regionales en el país), por ejemplo en Programación, Mantenimiento Industrial o Higiene y Seguridad. “Desarrollan conocimientos prácticos y competencias a las que llamamos saber hacer. Nuestro modelo es por competencias, para adquirir habilidades concretas en cortos períodos de tiempo, mientras que la carrera de grado insume por los menos seis o siete años y prepara para otro tipo de trabajo”, explica el director de Posgrado y Educación Continua, Leandro Rimoldi.

“Lo que más motiva a estudiar las tecnicaturas universitarias es la rápida inserción laboral. En su mayoría los alumnos son jóvenes, pero también están los que no se embarcarían en una carrera más larga y sí consideran esto una alternativa de formación. Hay casos de padres e hijos estudiando y de muchos +30, sobre todo en la modalidad a distancia o asincrónica”, continúa. La modalidad presencial combina la interacción en el aula con clases obligatorias por la plataforma Zoom. En esta variante hay extensiones áulicas para dictar Mecatrónica (automatización industrial) y Programación en la ciudad de Firmat, y Programación y Mantenimiento Industrial en Armstrong.

“Siempre las carreras cortas se piensan en función de una demanda regional y de la sociedad, en el marco de una evaluación contextualizada, en este caso en formaciones técnicas que es nuestra área”, abunda Rimoldi. “A su vez cada dos años hacemos un estudio de la demanda que tiene cada carrera, a requerimiento de la Secretaría de Planeamiento de la UTN, y de la compatibilidad con la oferta académica existente. Esto habla de una responsabilidad muy grande que asume la universidad, de un compromiso con su comunidad”, afirma.

De allí que desde este año se dicta una tecnicatura en Saneamiento y Producción de agua potable en conjunto con el sindicato de obras sanitarias de Rosario; en principio solo para personal de la empresa Aguas Provinciales, aunque en 2026 se abrirá a la comunidad.

Carreras autofinaciadas

Para cualquiera de las opciones mencionadas es necesario tener el nivel secundario completo y abonar una cuota (no matrícula, ni inscripción ni exámenes). “Las tecnicaturas son autofinanciadas porque el Estado nacional no manda dinero, pero lo que se cobra no es para lucrar sino para sostener lo administrativo y los sueldos docentes”, aclara el funcionario y apunta que, además de las carreras cortas, la Facultad Regional imparte ciclos de complementación curricular de dos años de duración que permiten obtener un título de grado, por ejemplo la licenciatura en Tecnología Médica para los técnicos radiólogos.

image - 2025-07-12T153606.991.jpg

“Vamos hacia una mayor especificidad en los distintos campos disciplinares, incluso en programación (videojuegos, IA, ciencia de datos, agricultura de precisión, todo lo que tenga que ver con el procesamiento de imágenes)”, finaliza Rimoldi con una frase que funciona casi a modo de resumen de la conversación: “Necesitamos formación continua porque la tecnología cambia vertiginosamente”.

Y esto no es todo. Además de la oferta de las universidades públicas, también hay carreras cortas y cursos de formación profesional en ámbitos académicos privados que siempre habían impartido carreras tradicionales de grado. A lo que se suman los institutos de nivel terciario, público y privado, generalmente de tres años de duración, y los Centros de Capacitación Laboral y de Formación Profesional, dependientes del Ministerio de Educación de la provincia.

Algunos links pueden ser de utilidad para quienes quieran averigurar sobre la oferta académica:

Tecnicaturas UTN: https://dpec.frro.utn.edu.ar/tecnicaturas.php

Centros de Capacitación Laboral y de Formación Profesional de la provincia: https://www.santafe.gob.ar/ms/impulsa/oferta-formativa/oferta-de-formacion-profesional-rosario-departamento-rosario/

Escuela de oficios de UTN: https://seuvt.frro.utn.edu.ar/categoriaCursos.php?id=11

Escuela de oficios de UNR: https://unr.edu.ar/escuela-de-oficios/