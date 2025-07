Newell's debutará en medio de una transición y con la aspiración de luchar por algo

Ever Banega firma autógrafos ante los hinchas que lo fueron a recibir a Mendoza. Newell’s inicia un nuevo torneo, con lógicas expectativas y mucho por hacer.

Fabbiani preparó un equipo que recién a partir del viernes, un día antes de viajar a Mendoza, tuvo al reincorporado Keylor Navas, luego de la licencia que se le otorgó. Y desde el jueves con Jherson Mosquera, finalizado su préstamo en Independiente Medellín.

La venta de Jacob al fútbol mexicano le agregó un contratiempo más al técnico para la definición del conjunto que enfrentará a la Lepra mendocina, conducida por un conocido rojinegro, Alfredo Berti.

Y no fue todo. Más allá de que Fabbiani tuviese de antemano la información, recién el jueves se conoció que la AFA le suspendía la fecha de sanción que le restaba cumplir a Luciano Lollo. Por lo tanto, recuperó para que sea titular a uno de los dos futbolistas que tenía suspendidos. El otro es Alejo Montero, ausente hoy por acumular cinco tarjetas amarillas.

La moderada renovación en Newell's

El colombiano Mosquera, Gaspar Iñíguez, el uruguayo Martín Fernández Figueira (entre estos dos últimos, uno será titular), Williams Barlasina y Pipa Benedetto forman parte de la moderada renovación que presentará la Lepra en Mendoza, con un plantel que se caracteriza por la combatividad.

Esta fue la mayor fortaleza que adquirió con Fabbiani, responsable de cambiar la forma de juego desde que asumió con el propósito de obtener mejores resultados. Le sirvió para reacomodar a Newell’s y subir en la tabla de la zona A en el torneo Apertura.

Con una base de jugadores parecida, el objetivo a perseguir ahora es mantener lo planteado en el inicio del año: la clasificación a una copa internacional. Tendrá que acortar la distancia de puntos en la tabla anual para cumplirlo, aparte de apuntalar el otro desafío en el que está en carrera, la Copa Argentina.

Los amistosos de la pretemporada no fueron una medida para conocer qué es capaz de hacer el conjunto del Parque. Porque no es lo mismo jugar por la disputa de puntos y porque se trataron de enfrentamientos de preparación. Lo que no se puede dejar de señalar es que tuvo poco juego. Un déficit nada novedoso.

La Lepra de Mendoza, bien armado

El espíritu combativo y la entrega son, en definitiva, los pilares fundamentales de un conjunto que se tendrá que consolidarse su funcionamiento a medida que juegue, desde este primer partido y contra una Lepra mendocina que atraviesa una situación opuesta.

Independiente Rivadavia cuenta con un equipo armado, con el agregado del retorno del goleador paraguayo Alex Arce, de gran paso reciente por Liga de Quito. Tiene como su figura al peligroso atacante colombiano Sebastián Villa y llega con el estímulo de hace una semana y media atrás en el Coloso, por la victoria sobre Platense en los penales y la clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina.

La tendencia del Independiente Rivadavia de Berti es de un fútbol ofensivo. En su cancha, con sus hinchas, buscará con determinación la victoria. A Newell’s, en medio de un proceso de consolidación de sus futbolistas, por su estilo pragmático le convienen las características del oponente. Siempre que sea capaz de aprovecharlo.

La idea trunca de hinchas rojinegros

El deseo del hincha de Newell’s de acompañar al equipo en Mendoza quedó trunca desde el mismo momento en que Independiente Rivadavia anunció que jugará de local en su estadio Bautista Gargantini durante el torneo Clausura.

El presidente de la Lepra mendocina, Daniel Vila, tenía previsto remodelar el estadio, trasladar la localía al Malvinas Argentinas y que allí asista el público visitante.

“Astore (presidente de Newell’s) me dijo que está de acuerdo con que vayan los hinchas de Newell’s”, contó Vila a La Capital en el mes de mayo. Las obras quedaron para más adelante y los cambios de planes impidieron la asistencia de la parcialidad rojinegra.