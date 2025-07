Pipa Bendetto sería citado en Newell's y Fabbiani tiene a los titulares para el debut en Mendoza

Todo indica que sería preservado al menos de los titulares, pero igual el delantero ex-Boca estaría en la nómina de concentrados. Hay que aclarar que aún no hay un parte oficial sobre el grado de la lesión del Pipa.

Mientras que el colombiano Jherson Mosquera, que se reincorporó esta semana al plantel luego del préstamo en Deportivo Independiente Medellín, también tiene chances de ir desde el arranque, ya que Alejo Montero tiene que cumplir una fecha de suspensión y no estará el domingo en Mendoza.

El once probable de Fabbiani

En consecuencia, los once leprosos para visitar al equipo de Alfredo Berti podrían ser: Keylor Navas; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Luca Sosa o Martín Fernández Figueira (sea línea de cuatro o cinco atrás) y Angelo Martino; Tomás Jacob y Ever Banega; Luciano Herrera, Carlos González y Gonzalo Maroni. Algunas aclaraciones que valen la pena. Si no juega Mosquera iría Jacob de lateral y en el medio podría jugar Fernández Figueira. Y lo dicho Sosa podría ensamblar la línea de cinco o Fernández Figueira sumarse a los volantes.

Hoja de ruta de Newell's

Este sábado Newell's entrenará por la mañana en Bella Vista, luego será el turno del almuerzo, un rato de descanso, la merienda y después la salida desde el aeropuerto de Fisherton en vuelo chárter para llegar a la tarde-noche a Mendoza.

Allí en la provincia cuyana el plantel cenará y jugará el domingo, a las 16.30, ante Independiente Rivadavia por la primera fecha del Clausura.

El partido será arbitrado por Darío Herrera, el asistente 1: Iván Núñez, asistente 2: Marcos Horticolou, cuarto árbitro: Julio Luciano, VAR: Salomé Di Iorio y AVAR: Juan Del Fueyo.