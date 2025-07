Cómo votaron los senadores santafesinos el aumento y la moratoria a jubilados

Los santafesinos Eduardo Galaretto (UCR), Carolina Losada (UCR), y Marcelo Lewandowski (PJ) votaron a favor. “El monto sigue exiguo”, aclara Lewandowski.

Captura.PNG Los votos del Senado sobre el aumento a jubilados

Moratoria

En tanto, la votación fue distinta en el proyecto que restablece el plan de pago de deuda previsional, conocido como la moratoria previsional. Fue aprobada por 39 votos a favor, 14 en contra, 1 abstención y 18 ausencias. Lewandowski votó a favor, mientras que los radicales santafesinos en contra.

Por último, la ley de emergencia para personas con discapacidad fue la votación más contundente al recibir 56 votos afirmativos, cero en contra y 16 ausencias.

La posición de Pullaro

Si bien el gobernador Maximiliano Pullaro no se manifestó al respecto, se sumó en redes a las declaraciones de la vicegobernadora Gisela Scaglia. El gobernador no tiene senadores “propios” que mantengan irrestrictamente la misma línea que él, como sucede en otras provincias por más que haya dos radicales.

“Defender el federalismo también es sostener el equilibrio que el país necesita. Poner en riesgo lo que los argentinos construimos con tanto esfuerzo no es el camino. Santa Fe no reclama lo que no le corresponde. El camino no puede ser hipotecar el futuro de un país con proyectos que el kirchnerismo quiere imponer desde el Senado”, escribió en X la vicegobernadora en una publicación que fue reposteada por Pullaro.