Javier Milei desayunó con Bullrich y crecen los rumores de una candidatura para el Senado

"Nuestra respuesta para los argentinos de bien: más transformaciones, más libertad, más prosperidad. ¡Estamos en marcha! VLLC", concluyó por el mismo canal de comunicación.

Con Javier defendemos ese rumbo frente a los de siempre, que quieren romper todo con tal de volver al poder.



— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 13, 2025

Los desayunos de Milei y Bullrich

El pasado 9 de julio, el libertario reveló la habitualidad de los desayunos que tienen lugar cada 15 días, e incluso contó que la funcionaria lleva habitualmente unas galletitas que son las preferidas del mandatario. "La doctora Bullrich me malcría. Me trae las galletitas que me gustan. Todo con Bullrich es un placer", supo asegurar.

Pese a no haber confirmación oficial, el nombre de Bullrich suena como potencial candidata a la Cámara de Senadores por la Ciudad de Buenos Aires, que renueva tres bancas, y es de las funcionarias de preferencia de Milei que la definió desde el inicio de mandato como "una talibana" dentro del Gabinete.

En la particular imagen de esta mañana, la extitular del PRO ahora afiliada a La Libertad Avanza, emuló el gesto que realizó el presidente para la foto que ilustró la tapa de la revista Forbes de la entrevista que brindó el 28 diciembre de 2023 y que encuadrada y colgada en uno de los despachos de la residencia presidencial.