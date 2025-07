Una banda criminal tenía su propio armero: lo condenan por poner a punto "metras" y pistolas

De acuerdo a la investigación, todo parece indicar que el grupo respondía a un hombre que no pudo ser identificado más que por el apodo "Jota" con el cual algunos de los miembros lo tenían agendado en sus celulares . Como toda gavilla barrial había distintos roles. Entre los gatilleros fueron identificados Lucas Valdez y Lionel "Chimi" Streri, detenidos el 29 de noviembre de 2023.

Para el fiscal Ferlazzo muchas de las armas que utilizaban eran puestas en condiciones por Arnoldo Fermín "Colo" Báez. Lo tenían agendado como "Colo Armero" en las conversaciones que aparecen como evidencia para la condena que recibió esta semana. En un acuerdo abreviado homologado por el juez Gonzalo López Quintana, aceptó la pena de 3 años de cárcel por los delitos de tenencia de armas, encubrimiento y miembro de asociación ilícita.

Crimen con mensaje

La banda es investigada por robo y manejo de autos, extorsiones, ataques a tiros y tenencia de armas. Pero tal vez el hecho más grave que le atribuyen a algunos de sus miembros es el asesinato de Héctor Miguel Gaitán. El 19 de noviembre de 2023, horas antes de que comience la jornada electoral, fue asesinado a tiros en Liniers al 2200, barrio Parque Oeste. Lo hallaron sobre la calle, con un cartel que prometía "más muertos" si ganaba Milei.

La investigación del crimen descartó el móvil político y atribuyó el mensaje a un intento de llamar la atención. Surgió así la pesquisa sobre la asociación ilícita por la cual tiempo después fueron imputados algunos de sus miembros: Leonardo Robledo, Lucas Daniel "Lobi" Valdéz, Lionel "Chimi" Streri, Fernando Sebastián Casco y Tomás Robledo.

Algo del contexto del crimen surge en esta causa, cuando el desconocido solo identificado como "Jota" le pidió a Streri que escriba un cartel: "Leo Tripi, Iván Tripi plántense. Lo de ayer fue un aviso". Hacía referencia a otra banda barrial, conocida como Los Tripo por el apellido de sus referentes, dedicada al narcomenudeo en el barrio Parque Oeste.

Colo Armero y "los de arriba"

El avance judicial de esta semana respecto de la banda se centra en la condena por juicio abreviado a Arnoldo Fermín Báez. Durante la investigación quedó expuesto como quien se ocupaba de restaurar o poner en condiciones a las armas de fuego que utilizaba la banda. Actividad que reconoció al aceptar la pena a 3 años de cárcel por los delitos de asociación ilícita, encubrimiento y tenencia de armas por la escopeta y el revólver que la policía le secuestró cuando lo detuvo en su casa de Matienzo al 4000.

No es un oficio sencillo al que se dedicaba Báez, por lo cual la banda dependía de su trabajo para tener armas a su disposición. Así aparece en las conversaciones que se utilizaron como pruebas para condenarlo, surgida de los teléfonos secuestrados.

Entre ellas hay una en la que Leonel Streri, dos días después del asesinato de Gaitán, le dice: "Colo, soy Leo, te iba a decir que necesito sí o sí el cargador ese de la metra. Y te iba a preguntar por la Uzi que me están re apurando los de arriba". "Para hoy tengo lo tuyo, para la tarde", le aseguró Báez ante el pedido de su compañero.

En otros mensajes Streri volvió a hacer referencia a "los de arriba", "otra gente" que aparentemente eran los dueños de las armas y a quienes respondían. En un mensaje de voz, Streri pidió: "No se arriesguen mucho, no hagan boludeces como esa que hicieron la otra vez que subieron la foto de una pico (arma)". "Tenemos números de los que están en cana, tenemos números de los que están arriba, me tienen el número mío, entendes, y yo tengo el número de los que están arriba” y sabes que, un re mambo, caemos todos en cana", aseguró.