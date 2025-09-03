La campaña Reciclá tu Aceite evitó contaminar el agua para llenar casi veinte mil piletas olímpicas

Durante ocho años la campaña Reciclá tu Aceite preservó 45.445 toneladas de aceite de frituras, según datos del tercer Reporte de Sustentabilidad de DH-SH.

En Argentina, el 88% de la matriz energética sigue dependiendo de fuentes fósiles, mientras que los biocombustibles representan menos del 6% del total, aunque son la principal fuente de energía renovable utilizada en el país, según datos del Ministerio de Energía. A su vez, a nivel nacional, se estima que se generan más de 120 millones de litros de aceite vegetal usado por año, y gran parte de este residuo termina contaminando agua y suelo por una gestión inadecuada . Su correcta disposición no solo evita el deterioro de cursos de agua y suelos, sino que también lo convierte en materia prima para la producción de biocombustibles de segunda generación, en línea con un modelo de economía circular que promueve la producción de energías limpias.

Desde hace más de dos décadas, la empresa DH-SH, con sede en Capitán Bermúdez, Santa Fe, lidera el servicio regional de logística y saneamiento para la industria aceitera y, desde el 2017, se dedica, también, a la recolección y acondicionamiento del aceite usado de cocina para su transformación en biocombustibles de segunda generación. Lo hace a través de la campaña “Reciclá tu Aceite” , con la que impulsa la gestión responsable de este residuo, a través de la instalación de puntos verdes para pequeños generadores (vecinos de las distintas ciudades y comunas donde tiene convenio) y con la gestión para grandes generadores, como son restaurantes, deliverys y locales gastronómicos.

Tan solo durante el 2024, bajo esta iniciativa, la firma recolectó 11.903 toneladas de aceite usado de cocina, evitando la contaminación de 12.938.043 m³ de agua , lo que equivale a preservar el agua equivalente a 5.175 piletas olímpicas. Mientras que, desde el inicio de la campaña, a lo largo de ocho años, ya se recuperaron 45.445 toneladas de aceite de frituras, lo que evitó la contaminación de 49.396.739 m³ de agua, el equivalente para llenar 19.759 piletas olímpicas.

Estos datos forman parte del Tercer Reporte de Sustentabilidad de DH-SH , elaborado bajo los estándares del Global Reporting Initiative (GRI) , que traza las acciones de la empresa en materia triple impacto.

“Nuestro compromiso con el ambiente no es una meta alcanzada, sino un camino en constante evolución. Este año consolidamos procesos internos para mejorar nuestras operaciones, manteniendo el foco en la trazabilidad del aceite usado de cocina, su revalorización e impulsando prácticas más sostenibles, tanto dentro de la empresa como hacia las comunidades de las que formamos parte con la campaña Reciclá tu Aceite y nuestro programa de educación ambiental”, señaló Antonella Druetta, responsable de Sustentabilidad de DH-SH.

Reciclá tu Aceite crece en Argentina

Si bien la recolección de aceite vegetal usado mostró una leve disminución respecto a las cifras medidas en el 2023, cuando se habían recuperado 13.853 toneladas, desde la empresa explicaron que se trató de una decisión estratégica orientada a consolidar su estructura operativa. Esta pausa permitió fortalecer vínculos con actores clave, mejorar la capacidad de respuesta y profesionalizar aún más la cadena de valor.

Actualmente, DH-SH trabaja en 15 provincias de Argentina con la campaña y su red de puntos verdes continúa creciendo ya que, desde los comienzos de la Campaña y hasta el 2024, se alcanzaron un total de 430 puntos y se firmaron 39 convenios con municipios, lo que eleva a 136 el total de acuerdos alcanzados desde 2017. Además, cuenta con un equipo de 21 recolectores distribuidos en cada área geográfica de trabajo, encargados de la logística en su zona de influencia.

Desde la empresa explicaron que el aceite recolectado se acondiciona para convertirlo en materia prima para biocombustible de segunda generación: una parte se comercializa internamente y otra se exporta a países como Portugal y Países Bajos, donde se realiza el proceso de producción del biodiésel y HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), ambos biocombustibles avanzados que permiten reducir emisiones frente a los combustibles fósiles tradicionales.

Además del aceite vegetal usado, también recuperaron, durante 2024, 5.585 toneladas de borras de la industria aceitera, evitando la contaminación de más de 580 hectáreas de suelo, lo que equivale a casi tres veces la superficie de Puerto Madero.

Puntos verdes en Rosario

Escuela La Sagrada Familia: Zeballos 2755. Lun a Vie 8 a 17



Centro Ambiental de Tratamiento de Residuos: Av. de las Palmeras 5001. Lun a Vie 24 hs



Jardín Nº 46 Dr. Albert Schweitzer: Matienzo 1298. Lun a Vie 8 a 17.



Sipel: Juan Manuel de Rosas 2233. Lun a Vie 8 a 17.



Espacio Varada Mudra: Brassey 8293. Lun a Vie 9.30 a 13

Todos los puntos verdes que la empresa tiene en Argentina pueden verse a continuación:

Educación ambiental y ciencia aplicada

El compromiso triple impacto de DH-SH también se traduce en acciones comunitarias. Durante 2024, su programa educativo “Pequeños Grandes Recicladores” alcanzó a 1.203 estudiantes, a través de 39 charlas en instituciones educativas, con capacitaciones para escuelas primarias y secundarias en todo el país. El foco está en concientizar a las nuevas generaciones sobre el ciclo de vida del aceite vegetal y prácticas responsables para cuidar el ambiente. Su programa de educación ambiental también alcanza a municipios y líderes comunales que quieren capacitarse sobre una gestión responsable.

Entre las alianzas generadas, se destaca un convenio que la empresa concretó recientemente con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para investigar el impacto en la salud como consecuencia de los distintos usos del aceite vegetal para fritura. Este trabajo aportará datos científicos clave para promover una alimentación más saludable y responsable.

“Somos conscientes de que nuestra actividad no solo tiene impacto ambiental, sino también social. Queremos ser parte activa del cambio, a partir de acciones, alianzas y generando conocimiento valioso para la sociedad. La sostenibilidad está en el centro de nuestro modelo de negocio y la sinergia con otras organizaciones y entidades es clave para alcanzar este objetivo”, destacó Sebastián Soso, responsable de Comunicación de la empresa.

Un modelo de negocio con triple impacto

DH-SH reafirma año tras año su compromiso con el Pacto Global de Naciones Unidas, del cual forma parte desde el año 2023: Recientemente, por segundo año consecutivo, presentó su Comunicación de Progreso. Asimismo, la firma recibió la certificación “Sello Verde” por parte del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe, distinción para empresas que cumplen la normativa ambiental vigente y realizan un esfuerzo adicional con objetivos de triple impacto.

Con una visión clara hacia el desarrollo sostenible, la empresa apuesta por el crecimiento con impacto positivo. “Escuchamos activamente a nuestros grupos de interés y tomamos decisiones para contribuir a un futuro más justo y sostenible. En este nuevo Reporte de Sustentabilidad, reflejamos los avances alcanzados, los desafíos que aún persisten y nuestras aspiraciones para el futuro. Nos enorgullece mostrar el impacto de nuestros programas orientados al bienestar de las personas, la protección ambiental y el desarrollo económico responsable”, destacó Soso.

El Reporte de Sustentabilidad completo puede leerse en:

https://dhsh.com.ar/descargas/DHSH-ReporteGRI-2024.pdf