La lista de celulares que ya no tendrán WhatsApp en el 2021

Según se explica en la sección de preguntas frecuentes del Blog de WhatsApp, los teléfono que no tengan un determinado sistema operativo o uno posterior, no podrán gozar de los servicios que estrenará la aplicación en el 2021, por lo que a partir del 1 de enero de dicho año comenzará la cuenta regresiva para que determinados usuarios ya no puedan usarla más.