Insólito: un jugador de Bolivia apostó cortarse el pene en caso de que su equipo se vaya a la B

“Si yo desciendo me corto el miembro”, sostuvo el jugador ecuatoriano Kevin Mina.

Una insólita promesa hizo un jugador en el fútbol de Bolivia y la misma se convirtió rápidamente en viral. Es que en la desesperación para que su equipo no descienda un futbolista declaró en una rueda de prensa que se cortará el pene si con su equipo no logran evitar jugar la próxima temporada en segunda división. La situación curiosa generó una amplia repercusión no solo en el país trasandino sino que su declaración recorrió el mundo.