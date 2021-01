El "toque de queda sanitario" se impondría en la costa atlántica

El jefe de gabinete del Ministerio de Salud bonaerense, Salvador Giorgi, aseguró que se evalúa implementar el toque de queda sanitario "después de las 22 para restringir la noche a los jóvenes", aunque explicó que "es una posibilidad pero no la única; es una de las tantas posibilidades que tenemos para frenar el aumento de casos".

La aplicación de una restricción a las reuniones sociales nocturnas en las ciudades costeras bonaerenses parece tener consenso entre sus gobernantes, al menos los que son de signo oficialista. El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, aseguró a una radio: "Si la provincia plantea un toque de queda nocturno lo vamos a apoyar. Con los intendentes vamos a apoyar todas las medidas que cuiden la salud y la vida de todos los argentinos, a la Costa vienen de todo el país, y es fundamental el cuidado". Su colega de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, opositor de Juntos por el Cambio, se mostró contrario a una cuarentena total en una entrevista que dio el domingo.

Los casos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires ascendieron a 690.383 tras confirmarse 2.034 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Este domingo, el jefe de asesores del Ministerio de Salud bonaerense, Enio García, había anticipado que se analiza la posibilidad de un "toque de queda sanitario". Y este lunes el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, evitó confirmar si el toque de queda figura entre las medidas en evaluación, pero aseguró que es necesario "tomar decisiones bien fuertes" y habló de "una especie de desacato" en la sociedad.

Pero, ¿en qué consistiría esta medida? Se está analizando una estrategia propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en octubre pasado para frenar el aumento de contagios en el verano europeo: un toque de queda o "lockdown", es decir la restricción de movilidad de los ciudadanos después de una hora determinada. Ahora mismo se está aplicando de nuevo en Reino Unido, Francia, Alemania, en parte Italia y España y otros países europeos ante el empeoramiento de la segunda ola y la llegada de la nueva cepa inglesa, de mayor velocidad de contagio. Anoche el primer ministro británico Boris Johnson anuncio un "lockdown" estricto en toda Inglaterra.

Si se habla de "toque de queda" es porque las fuerzas de seguridad estarán involucradas. El cumplimiento de un toque de queda sanitario, de acuerdo a cómo se implementó e implementa en países de Europa, estaría a cargo de las fuerzas de seguridad: policías provinciales, Prefectura y Gendarmería. Pero esto aún no está definido.

"Las medidas establecidas en algunos países de Europa que reducen la oportunidad de que las personas se reúnan en espacios cerrados puede ayudar a reducir la transmisión del virus", había dicho en octubre Maria Van Kerkhove, directora de Enfermedades emergentes y Zoonosis de la OMS.

En Europa se aplican fuertes multas a quienes no cumplan el toque de queda. En Italia, hace un mes rige un toque de queda nocturno para los desplazamientos entre las 22 y las 5 de la mañana. Pero Italia permite desde este lunes la apertura de negocios hasta las 21 y la modalidad "para llevar" de bares y restaurantes. En Chile, el toque de queda rige en todo el territorio entre las 0 y las 5 de la mañana y en regiones más pobladas, comienza a las 20. Además se implementaron cordones sanitarios para evitar la circulación entre ciudades. En España, aunque la decisión depende mucho de las autoridades locales y regionales, el toque de queda en general se establece entre las 23 y las 6 de la mañana. Las excepciones contempladas son razones laborales y emergencias de salud.

El presidente Alberto Fernández volvió a reclamar este lunes a la mañana “responsabilidad social” para prevenir nuevos contagios de coronavirus, en un mensaje que destinó especialmente a los jóvenes y en el que advirtió que existe el “riesgo de que todo vuelva a paralizarse” porque la pandemia aún “no se ha disipado”.

“Tenemos un verdadero desafío como sociedad. Si en verdad no queremos volver atrás y queremos dar este paso hacia delante para ponernos de pie, lo que más necesitamos, es que todos tengamos responsabilidad social”, sostuvo Fernández, en contacto virtual con los gobernadores de Santa Fe, La Rioja y La Pampa.

Las palabras del presidente se enmarcaron en la preocupación expresada en los últimos días por las autoridades nacionales, provinciales y porteñas por el crecimiento de contagios en el AMBA y en ciudades del interior y ante el aumento de la circulación de personas durante los meses de verano.

Este lunes el gobernador bonaerense Axel Kicillof se reunió con intendentes de la provincia para analizar la situación sanitaria, sobre todo en los centros turísticos. “Responsabilidad social quiere decir cuidarnos para cuidar al que tengo al lado porque, si esto no ocurre, el riesgo de que todo vuelva a paralizarse existe”, expresó el presidente, si bien remarcó que “nadie” en la Argentina quiere volver a las restricciones. Fernández dedicó su “llamado de atención” a los jóvenes porque, dijo, “los datos indican que el mayor problema” aparece en las prácticas y falta de cuidados de ese grupo etario. “Jóvenes que no advierten el riesgo que se está viviendo y que necesariamente deben advertirlo; deben entender que son vectores de transmisión del contagio”, apuntó el presidente y aclaró que, aunque “seguramente no sean” ellos quienes “más padecen la enfermedad, son lamentablemente extraordinarios vectores, personas necesarias para contagiar a adultos mayores que la suelen pasar muy mal”.