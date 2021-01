Admiten que el "toque de queda" es casi inevitable en la costa bonaerense

"Podría ser una carta dentro de la baraja, pero no tendría que ser la única. Habría que ver cómo hacer también con el tema de la costa. Uno no quiere que la temporada se cancele, pero hay que tomar algunas medidas para disminuir los contagios, que vienen fuerte no solo en Mar del Plata, también el Partido de la Costa está registrando muchos casos. Va a ser una semana clave para tomar definiciones", detalló.

Explicó qué sería el "toque de queda sanitario": "una medida que la Organización Mundial de la Salud está recomendando porque hay un análisis general de que los contagios están muy vinculados a los sectores jóvenes, que vuelven a su circuito familiar y terminan enfermando también a las personas mayores" interpretó García.

"Podríamos llamarlo un rebrote", reconoció el médico sanitarista. Explicó que esperaban que los casos disminuyeran en verano por la actividad al aire libre, pero en las últimas semanas crecieron de una manera muy rápida "ante la falta de cuidados", según la interpretación oficial.

"Uno no quiere que la temporada se cancele pero hay que tomar medidas. Los casos aumentaron en todo el Partido de la Costa", agregó el jefe de asesores, reconociendo de todas maneras la importancia que la temporada representa económicamente para estas localidades.

García confirmó que esta será una semana de definiciones en la que deberán tomar medidas restrictivas. "Sin ninguna restricción, la cosa se desmadró'', dijo. El viernes próximo, el presidente Alberto Fernández recibirá al gobernador Kicillof y al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para analizar estas medidas y la evolución de casos. Allí se podrían hacer los anuncios "antipáticos" que invocó García.

Montenegro, en contra

En tanto, el intendente de Mar del Plata, Guillemo Montenegro (PRO) , rechazó de plano medidas drásticas en un reportaje con el portal Infobae. Montenegro fue categórico cuando se le preguntó sobre la posibilidad de cerrar las playas y dar por terminada la temporada apenas iniciada. "Ante la suba de casos de Covi-19, ¿existe alguna posibilidad de que se dé por terminada la temporada de verano a mediados de enero?" le preguntó Infobae. "Yo no lo veo, creo además que sería impracticable. Tenemos que defender la salud pero con laburo. Hoy es salud más laburo. Tenemos 26% de desocupación. En mi cabeza, no veo posible generar algún tipo de cierre violento y terminar la temporada de verano”, respondió el intendente. Agregó que "no creo que se pueda cerrar ninguna actividad. Pero no es que no se pueda, creo que no se debería. Hay muchas alternativas previas para llegar al cierre. En agosto planteé controles con test PCR. Empecemos a ver cuáles son otras formas de limitar las posibilidades de contagio, pero cuidando el laburo. La mayor cantidad de problemas es por la clandestinidad".