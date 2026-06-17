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90 años del Colegio Gianelli: una huella pedagógica que se renueva en el barrio Martin

La institución educativa, que integra la misma congregación que la Escuela del Huerto, celebra este año con distintas actividades

17 de junio 2026 · 10:10hs
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La comunidad educativa de la Escuela Gianelli

La comunidad educativa de la Escuela Gianelli, el día del acto institucional.

Inspiradas por la visión de San Antonio María Gianelli, hace 90 años un grupo de religiosas inició en Rosario un experiencia pedagógica que late en el corazón de barrio Martin. El colegio festeja sus nueve décadas de vida con una cargada agenda de actividades.

"Vivimos este año con una emoción tremenda, porque si bien el cumpleaños fue el 10 de mayo lo celebramos todo el año", dijo a La Capital María Berenice Di Stefano, representante legal de la institución.

El Colegio Gianelli y la pedagogía del cuidado

Contiguo a la Escuela Nuestra Señora del Huerto, perteneciente a la misma congregación religiosa —Hijas de María Santísima del Huerto—, la escuela Gianelli comenzó su tarea educativa el 10 de mayo de 1936. Su singularidad, en los orígenes, se plasmó en la misión específica de atender a una población escolar de chicas de zonas periféricas y de las islas del Delta del Paraná. En sus inicios, el establecimiento impartía una educación no arancelada y contaba con comedor escolar.

"La Gianelli y El Huerto son —apunta la autoridad escolar— son instituciones hermanas que comparten un mismo carisma vinculado a la caridad evangélica y el estar atentos a la necesidades de la comunidad que haya que atender y acompañar".

A fin de dar continuidad escolar a las egresadas del primario, en 1989 se creó en el mismo edificio la escuela secundaria, actualmente con orientación en economía y administración. Recién en el año 2000 se incorporaron los varones al alumnado de la escuela, que hoy cuenta con unos 400 estudiantes, desde el nivel inicial hasta el último año de la secundaria.

"Desde su creación, la escuela fue adaptándose a las necesidades de la sociedad, pero la característica preponderante que le da identidad se mantiene a lo largo de las generaciones: la dedicación por el cultivo de una espiritualidad Gianellina", señalan desde la institución de 1º de Mayo al 1000.

En este sentido, la representante legal destaca como pilares la mirada hacia el alumno, acompañamiento a la familia, formación en valores y la formación profesional", desde lo que se conoce como "una pedagogía del cuidado".

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