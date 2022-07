Angela Leiva: "Estoy orgullosa de llevar la bandera de la cumbia"

Estás en uno de los puntos más importantes de tu carrera y se viene tu presentación en el estadio Luna Park a fin de año.

Es un sueño muy grande poder presentarme en el Luna, después de terminar una relación tóxica que mantuve. No me sentía capacitada como artista para subir a un escenario como ese. Y después de todo lo que viví siento que estoy preparada, es el momento y también un crecimiento luego de este pesar que tuve. Imaginate que tiene doble mérito: uno es personal y el otro es profesional.

f800x450-49405_100851_5050.jpg

En una oportunidad mencionaste que no creías en vos misma. ¿Fue tan así ese sentimiento?

Sí, fue tremendo. Obviamente que la separación fue parte de la pesadilla que tuve que vivir. Es muy difícil encontrar una estabilidad en la autoestima cuando estás sumergida tanto tiempo en una relación, donde la violencia psicológica es tremenda. A mí me hicieron sentir poca cosa, como que no era capaz, que no era la artista que yo quería ser. Me decían que dependía más de otros que de mí misma, entonces cuando logré salir de esa relación y de ese mundo, tuve que empezar a quererme, a respetarme, a valorarme, y no es tan fácil.

Es un proceso duro poder salir adelante y volver a conocerse a uno mismo.

Sí, porque no te conocés, justamente. Creés que sí, pero en realidad sos lo que formó o creó otra persona. Creía que vivía una vida color de rosa, que me cuidaban y contenían; y en realidad era todo lo contrario. Me mantuvo alejada del mundo real para que no me diera cuenta dónde estaba.

Lo bueno tarda en llegar y finalmente lograste superarlo y de eso salió tu disco “Reina”. ¿Fue una forma de catarsis?

Sí, la verdad es que cuando empezamos a armar ese disco, era la primera vez que tomaba las riendas de mi carrera en todos los sentidos y tenía que sentarme a producir un disco, el cual no sabía por dónde empezar (risas). Tuve la ayuda y la compañía de mi familia y de mi amigo productor y autor, Alejandro Romero. El comenzó a componer canciones que se basan en historias verdaderas. Comenzó a escribir para mí sin que yo se lo pida y de repente me encontré con canciones como “Ahora sé”, que habla de una catarsis o un empoderamiento, que lo que yo no quería ni quiero es victimizarme. La idea es contar una historia desde un lugar de experiencia, y hoy lo veo desde afuera. Lo lindo es mostrar que se puede salir de ahí. También para mí era una deshonra para mi carrera no hablar de ella, y finalmente lo tuve que hacer. En un principio tuve miedo de contarlo porque recibí amenazas entonces tuve que salir a hablar porque no me podía quedar callada. Aproveché esta “fama” para contar mi historia, para poder resguardarme y también, de repente, se convirtió en musa inspiradora para mujeres y hombres que viven violencia de género, que se sienten identificados y que hasta el día de hoy pudieron salir adelante por mi testimonio. Eso me da orgullo después de toda esa oscuridad que viví.

Tengo un amor muy particular por el público de Rosario. Es muy pasional y a los artistas nos gusta que canten todas las canciones con nosotros Tengo un amor muy particular por el público de Rosario. Es muy pasional y a los artistas nos gusta que canten todas las canciones con nosotros

Después de todo esto por este trabajo obtuviste el premio Gardel. ¿Qué significó para vos ese reconocimiento?

Fue todo muy loco porque ese disco tan importante para mí ganó su Gardel, y fue el primero de toda mi carrera. Tenía que pasar todo esto para llegar a este reconocimiento y mi tranquilidad es que no es un trabajo hecho por la lástima, tiene mucho trabajo artístico y la verdad es uno de los mejores discos de mi carrera. A nivel musical es muy rico porque es variado, tiene salsa, baladas y tengo la suerte de tener mucha influencia muy variada.

¿Creés que eso también se pudo ver mientras estuviste en el “Cantando” en el 2020?

El “Cantando” fue una vidriera, pero lo venía haciendo en mis shows. El público que me sigue desde siempre está acostumbrado a que un día cante una balada, una bachata o una cumbia. Pero lo que hace “la caja chica” es que te hace conocida de forma masiva, la gente que no escuchaba cumbia ahora lo hace por haberla escuchado ahí. A mí sirvió para que conozcan a la Angela artista que canta otros géneros. Yo soy feliz cantando y me encanta cantar de todo. Estoy orgullosa de llevar la bandera de la cumbia y mi idea es llevarla por todo el mundo, eso no quita que no quiera cantar otras canciones.

Lograste llevar tu música y la movida tropical al mundo y en redes sociales te siguen muchas personas de países limítrofes.

La verdad es que me encanta que cuando estoy en los shows me sacan fotos y me cuentan sus historias. Estoy pendiente de las redes, pero también tengo un community manager que lo maneja genial. Pero estoy pendiente de las historias, de saber que me hablan seguidores de países hermanos. De hecho, uno de los chicos de la producción me comenta que viene gente de República Dominicana y Puerto Rico a ver mi show en el Luna Park. Yo me sorprendo mucho con las cosas que me pasan, si no me sorprendo no lo disfruto. A pesar de ser controladora con todo lo que pasa en el show, me gusta la magia de la gente que me sorprende.

Angela Leiva - Amor Prohibido

DE LA MÚSICA A LA TV

Angela es una artista multifacética y es por eso que se animó a la actuación. Durante el 2021, formó parte de la tira de ficción de Polka “La 1-5/18”, que se emitió por El Trece y se vio en El Tres de Rosario, en la que compartió elenco con Agustina Cherri, Esteban Lamothe y Gonzalo Heredia, entre otros. Con este último tuvo que interpretar un papel jugado, ya que en la ficción ambos eran medio hermanos y tenían un amor clandestino.

Otra de las cosas que llama la atención es la Angela actriz. ¿Cómo viviste la experiencia?

A mí también me llamó la atención la “Angela actriz” (risas) Fue algo muy lindo e inesperado porque me llaman desde Polka pensando que yo era actriz. Soy muy novelera desde muy chica, mis padres me han inculcado eso desde siempre, ya que cenábamos mirando una novela. Entonces la verdad que conocía a la mayoría del elenco porque fui espectadora. Llegué con la presión de no ser actriz, de tener de compañeros a grandes actores y no conocer un set de filmación. A mí me ponés en un estudio de grabación y entiendo lo que tengo que hacer y estaba perdida porque cada cosa tiene su código. Además de esto, yo sabía que mi personaje iba a tener una “historieta” con el personaje de Gonzalo Heredia, que no es palabra menor; Gonzalo es “el” galán de la Argentina. Me pregunté qué hacía ahí y una vez que estaba ahí me tiré a la pileta y ya fue. Tuve la bendición de tener grandes compañeros, pasé nueve meses con él grabando y fue un gran compañero. Me ha enseñado mucho del oficio y lo lindo fue que mis compañeros me dieron el lugar. Mi personaje era la hermana del personaje de Bruno, y a medida que iba avanzando notaban que iba encajando más y más. Entonces fue creciendo y realmente me enorgullece como artista. Mi personaje era Gina, una chica con una historia de vida muy importante. Era una mujer empoderada que salió de la cárcel luego de haber matado en defensa propia cuando iba a ser abusada, se enamora del hermano, un amor prohibido, luego se le muere su padre; todas escenas muy dramáticas.

De ahí salió ese gran tema que es “Amor prohibido”. ¿Cómo fue que te surgió esa canción?

En uno de los breaks para almorzar escucho a Esteban Lamothe diciendo cuál iba a ser el tema romántico para el personaje de Agustina Cherri y Gonzalo Heredia. Recordemos que yo era la tercera en discordia y cuando lo escuché y sabía que íbamos a tener una “historieta”, dije que tenía que hacer una canción para la relación que teníamos con Gonzalo. De ahí llego a mi casa incendiada para bien y le hablé a mi productor Alejandro Romero para componer una canción. Se copó y le dí la premisa que tenía que ser un amor prohibido, en un momento que la novela todavía no había salido al aire. Al otro día llego y tenía el estribillo listo. Le dije que no me gustaba cómo sonaba con el piano, seguimos con la escritura y tenía la melodía en la cabeza, tuvimos una interna porque él es un gran compositor, hizo “La mano de Dios”, y hacíamos bromas de cuánta letra metía cada uno. Finalmente hicimos los arreglos con la guitarra y quedó perfecta. Después obviamente le metimos sonidos de los años ochenta, la estética y por suerte pude producir todo y así fue.

El 15 de julio volvés a la ciudad. ¿Cómo es tu relación con el público rosarino?

Es excelente. Cuando yo comencé, mi música explotó en Santa Fe y en Rosario. Tengo un amor muy particular porque es un público muy pasional y a los artistas nos gusta eso, que nos devuelvan y canten tanto las canciones que no te dejen cantar a vos. Estoy muy feliz de volver y me encanta el público de teatro porque me sigue toda la familia. Desde la abuela, hasta el más chiquito y me gusta ser esa excusa de salir en familia, en estos tiempos en que la tecnología hizo que estemos todos aislados, sobre todo los adolescentes y los chicos. Tener una excusa para salir en familia es buenísimo.

77938675.jpg Gonzalo Heredia, Patricio Contreras y Angela Leiva en “La 1-5/18”.

¿Estás preparando nuevo material?

Estoy ahora por sacar una canción y es muy bonita, me estoy encargando de componer mucho, algo que antes no hacía y también es una canción mía. Todavía no tiene nombre porque estamos definiendo el título.

¿Qué hacés en tus momentos libres?

Cuando tengo tiempo libre, me encanta estar tirada en el sillón mirando series todo el día. Acabo de terminar “Café con aroma de mujer” en Netflix, ya dije que soy muy novelera... Fue larguísima y no voy a decir que la vi por el galán (risas). En pandemia vi todo “Friends” porque soy fanática; “This is us”, “The Big Bang Theory” y “La casa de papel”.

¿Te gustaría protagonizar alguna serie para plataformas?

Sí, obvio. Primero y principal quiero seguir actuando, cosa que va a suceder y me encantaría experimentar las plataformas, hacer otra novela, porque me enamoré del rol de actriz y vi que me enamoré de la actuación.