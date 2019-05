Servicio web de Afip para declaración de la renta financiera

Afip habilitó el servicio web para la declaración jurada de la renta financiera. ¿Quiénes tributan el impuesto cedular y cómo se carga la declaración jurada? El vencimiento es a mediados de junio.

La última reforma tributaria (ley 27.430) dispuso la aplicación del impuesto cedular (cada rendimiento o ingreso está sujeto a su propia forma de liquidación, con alícuotas diferenciadas), sobre inversiones financieras en Argentina, rigiendo desde el 1º de enero de 2018.

Les corresponde tributar a las personas y sucesiones indivisas que hubieran obtenido, durante el período fiscal 2018, intereses de las siguientes inversiones realizadas en el país: títulos públicos argentinos (incluyendo Lebacs, Letes y bonos como Dica o AY24), obligaciones negociables con oferta pública, depósitos a plazo fijo y/o títulos valores locales sin oferta pública, como obligaciones negociables o títulos de deuda, en la medida que superen el mínimo no imponible dispuesto para el año 2018, el cual asciende a la suma de $ 66.917,91. Sin embargo, de haber obtenido rendimientos de acciones de sociedades locales sin oferta pública y ADR (títulos representativos de acciones argentinas adquiridas el exterior), tributarían por el total percibido, ya que el mínimo mencionado, no resulta aplicable a estos conceptos.

La alícuota es del 5% para títulos valores o depósitos emitidos en moneda nacional sin cláusula de ajuste y del 15% para los emitidos en moneda extranjera o con cláusula de ajuste.

Ello trae como consecuencia que, empleados en relación de dependencia y jubilados (entre otros sujetos), que no se encontraban inscriptos en el Impuesto a las Ganancias, deban hacerlo a tales efectos en el impuesto cedular, presentar la declaración jurada del impuesto a la renta financiera e ingresar el impuesto resultante en caso de superar el mínimo no imponible.

Tomemos como ejemplo una persona que obtuvo ingresos por intereses de Lebacs por $ 40.000, durante todo el 2018. En este caso no corresponderá tributar el impuesto ni realizar la inscripción en el tributo, ya que los ingresos no superan el mínimo no imponible.

En el caso de las Lebacs, Afip aclara que el resultado gravado es igual al importe percibido al vencimiento menos el importe de la suscripción. Dado que dichos títulos son en moneda extranjera, el rendimiento está alcanzados a la tasa del 15%.

Cabe recordar que se mantiene la exención por la compraventa de acciones que cotizan en mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores y de colocaciones con oferta pública con la autorización de la mencionada comisión, es decir, cualquier acción que cotiza en el Merval.

Declaración jurada

Desde el 16 de abril se encuentra disponible el aplicativo para la carga la declaración jurada del impuesto cedular por rentas financieras obtenidas durante el año 2018.

El impuesto se liquida a través de una declaración independiente del formulario Nº 711 (impuesto a las ganancias), que se accede a través del servicio de Afip "Ganancias Personas Humanas - Portal Integrado", con CUIT y clave fiscal. El vencimiento para la presentación opera desde el día 19 de junio próximo y el pago el día siguiente, dependiendo la terminación del CUIT del sujeto.

Es importante resaltar que aún no se encuentra pre-cargada la información de renta financiera proporcionada por los distintos actores del Mercado de Capitales, en el servicio web de AFIP "nuestra parte", para facilitar la confección de la declaración jurada.

A modo de guía, la declaración jurada del impuesto cedular fue separada en dos grupos: Rendimiento y/o enajenación de valores; y enajenación y/o transferencias de derechos de inmuebles. La primera incluye rendimientos de títulos públicos, bonos, obligaciones negociables, cuotapartes de fondos comunes de inversión, y demás valores; intereses de depósitos a plazo y resultado por la compraventa de acciones, bonos y demás valores.

Para la confección de la declaración jurada se deberá conocer, entre otros, el CUIT del agente de bolsas (o banco), número de cuenta comitente y detalles de las inversiones (denominación, moneda, importe del rendimiento e importe del gasto asociado). En el caso de los plazos fijos también se solicita el número de certificado, la fecha de constitución y vencimiento, el monto del capital e intereses ganados.

El sistema determinará la alícuota que corresponda según el tipo de rendimiento en cuestión. En caso de no determinarse gravamen a ingresar, los sujetos quedarán obligados a cumplir con la inscripción y presentación de la declaración jurada respectiva.