Fijan más controles a importaciones para frenar la salida de dólares

Las medidas extienden el sistema de financiación de importaciones a las realizadas bajo Licencia No Automática y a la importación de servicios, y tendrán vigencia por un trimestre, para dar tiempo a la normalización del comercio exterior, indicó la entidad que conduce Miguel Pesce.

Como la decisión demandó la adaptación de los sistemas de los bancos y operadores del mercado a la nueva normativa que amplía el cepo a las importaciones, la operatoria cambiaria se trabó prácticamente durante toda la jornada y eso le permitió al Banco Central recuperar su posición compradora, que ayer tuvo un nivel récord, ya que hizo su segunda mayor adquisición de dólares en lo que va del año.

Al cierre de la jornada la autoridad monetaria obtuvo un saldo a favor de más de u$s 250 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios sobre los u$s 608,7 millones operados en la plaza de contado. Con este resultado las compras netas de la entidad acumuladas en el año se ampliaron a alrededor de u$s 550 millones, que si bien trajeron cierta tranquilidad, aún es un nivel muy reducido y lejos de los u$s 6.400 millones que había comprado durante el mismo período del año pasado.

Pesce enmarcó las medidas en el “momento complejo” que se está atravesando, en el cual “las importaciones de energía vienen creciendo mucho” por el aumento de precios a nivel internacional. “Las importaciones de energía en los primeros cinco primeros meses crecieron en 207%; en mayo aumentaron en un 232%”, indicó Pesce. También subrayó que “la decisión del Banco Central es evitar atacar este problema desde la reducción de la demanda o un salto devaluatorio”, con lo cual, indicó, se resolvió “incrementar el financiamiento de importaciones”.

Las medidas

Las medidas adoptadas por el BCRA extienden el sistema de financiación de importaciones a las realizadas bajo Licencia No Automática y a la importación de servicios y tendrán vigencia por un trimestre.

Las pequeñas y medianas empresas quedan exceptuadas de las exigencias vigentes de financiar sus importaciones por un incremento de 15% respecto al año anterior, con un límite de hasta un millón.

En el nuevo esquema de pagos, las Simi (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones) “A” mantendrán el acceso al mercado de cambios por el equivalente al promedio mensual de importaciones de 2021 más 5% o de 2020 más 70%. Las Simi “B” correspondientes a las Licencias No Automáticas podrán acceder al mercado a partir de 180 días del despacho a plaza.

Se dispuso en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Productivo ampliar las posiciones arancelarias de bienes equivalentes a los producidos en el país que tendrán acceso al mercado a partir de 180 días y la de bienes suntuarios que podrán acceder a partir de los 360 días.

En cuanto a las importaciones de servicios, se equiparán en el tratamiento a la de bienes, permitiendo el acceso al mercado por el mismo monto que en 2021 y en caso de superar el importe el saldo a 180 días.

Respecto a las importaciones de bienes de capital, se estableció una regla que permite pagar 80% en puerto de origen y 20% con la nacionalización.

Complementariamente, se facilitará la prefinanciación de exportaciones lo cual acelerará el ingreso de divisas especialmente del complejo granario, pasando la obligación de liquidar las divisas que se ingresen de 5 a 15 días, y la financiación a largo plazo para precancelar deudas locales en moneda extranjera.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, defendió la decisión al considerar “muy importante” adaptar la administración del comercio exterior a la política económica.

“En ciertas circunstancias la economía lo necesita y esas circunstancias van evolucionando. Hace seis meses no tenías u$s 4.650 millones de importación de energía; hoy sí”, afirmó y señaló que, “cuando hay control de cambios, hay brecha cambiaria, y, en ese caso, es muy importante la administración del comercio exterior”, indicó el ministro.

UIA pide que se garantice la actividad

El titular del BCRA,Miguel Pesce, se reunió con la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA), con quien acordó crear una mesa de diálogo para mejorar la regulación sobre el pago de importaciones. El titular de la entidad, Daniel Funes de Rioja, pidió que la mesa evite complicaciones en las cadenas, garantice el abastecimiento del mercado interno y permita que sigan creciendo las exportaciones.“El acceso a insumos importados es clave para que el proceso productivo no se detenga”, sostuvo.

Alberto: “Hay que recuperar las reservas”

El presidente Alberto Fernández sostuvo ayer que las medidas anunciadas por el BCRA se estaban “pensando de antes” y que se esperó a que el FMI aprobara la primera revisión del acuerdo “para tomarlas”. De otra manera, hubiera sido “un cambio de condiciones que el Fondo había visto”, dijo en una conferencia de prensa en el marco de la reunión el G7 en Alemania, a la cual fue invitado.

“Van en el sentido de recuperar reservas, un objetivo importante, y también poner en orden las cuentas públicas. No creemos que se pueda seguir viviendo con el déficit fiscal, hay que corregirlo. Hay que hacerlo paulatinamente, no salvajemente, la economía tiene que mejorar pero el estado tiene que hacer su parte también”, dijo el jefe del Estado, quien indicó que se lleva a esa cumbre “buenas expectativas” por haber podido plantear el rediseño financiero mundial, dijo que Kristalina Georgieva “insistirá” ante el directorio del FMI por los sobrecargos y derechos especiales.

Consultado por la cuestión de los sobrecargos que el FMI cobra a los países sobreendeudados, Fernández dijo que tuvo una “breve charla” con Georgieva y “ella me dijo que iba a insistir con el tema para que el directorio del Fondo lo trate. A la pandemia se sumó la guerra. La situación es mucho más grave. Además no fui el único que habló de los países endeudados”, estimó el presidente Fernández.

Por otra parte, Fernández aclaró que Georgieva propone abiertamente un replanteo de los Derechos Especiales de Giro (DEGs), que “había que ver cómo aprovecharlos mejor”.

“Es una pelea que hay que seguir dando. Estamos en un buen camino. No se cambian de un día para el otro”, concluyó Fernández.