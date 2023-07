El BCRA acumuló reservas por u$s 735 millones en la semana

El Banco Central compró u$s 302,5 millones en el mercado oficial de cambios y apiló la quinta rueda consecutiva con saldo positivo. En la semana acumuló u$s 735 millones para las reservas.

En la sesión del viernes, el dólar agro, que ahora es de $ 340, aportó liquidaciones por u$s 365 millones. En la semana, aportó u$s 884 millones. En el balance semanal, la autoridad monetaria compró en la rueda de dólares u$s 882 millones, mientras que en la de yuanes vendió unos 1.122 millones (alrededor de u$s 147 millones). De esta forma, la cifra consolidada de la actual semana refleja compras por un monto total de u$s 735 millones.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares cerraron una jornada con fuertes subas, de 75 centavos promedio. Esa performance casi por completo el saldo acumulado semanal, donde los Globales ganaron un 1,5% promedio y los Bonares un 4%. En este marco, el riesgo país cerró con una caída de 2,83% para quedar en 1.960 puntos básicos.

La bolsa de Nueva York cerró al alza, impulsada por nuevas señales de desaceleración de la inflación y unos beneficios empresariales que se consideraron satisfactorios.

El índice industrial Dow Jones ganó 0,50%, el tecnológico Nasdaq avanzó 1,90% y el compuesto S&P 500 sumó 0,99%. La inflación siguió atenuándose en Estados Unidos en junio, hasta situarse en 3% interanual, según el índice PCE, preferido por la Reserva Federal.

Por otra parte, el Ministerio de Economía realizó la segunda rueda de la licitación de títulos de deuda iniciada el jueves, en esta oportunidad entre una docena de entidades que conforman el programa de Formadores de Mercado, en el que colocó dos bonos por $10.222 millones. “De esta manera, se logró un financiamiento neto positivo de $260.359 millones en julio, implicando una tasa de refinanciamiento del 120%”, destacó el secretario de Finanzas, Eduardo Setti.

El Banco Central difundió su informe sobre evolución del balance cambiario, en el cual consta que las “personas humanas” compraron u$s 161 millones en junio, un 3% menos que en igual mes del año pasado pero un 4% más que en mayo. Hubo 778.000 individuos que compraron billetes, mientras que otros 19.000 vendieron.

Durante el mes pasado, las reservas internacionales del BCRA disminuyeron u$s 5.075 millones, para cerrar en u$s 27.926 millones. Esta baja fue explicada principalmente por los pagos de capital al Fondo Monetario Internacional por unos u$s 2.683 millones, equivalente a 2.014 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) la unidad de cuenta que maneja el organismo.

El sector privado no financiero fue comprador neto por u$s 1.365 millones en el mercado de cambios. El sector de “oleaginosas y cereales” fue el principal vendedor, por u$s 791 millones, aunque sus operaciones cayeron un 79% interanual. El resto de los sectores fue comprador neto de divisas, por un total de u$s 1.629 millones.