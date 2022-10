El mejor de los regalos

Lo primero que noté es que Huguito había utilizado gran parte de las palabras del monstruo, situación que advertí con molestia, como si no se hubiera esforzado en hacer la letra, sentí como un desinterés. Obviamente nada más errado. En esos días me tomé un café con Gastón –un amigo en común entre los dos– y le conté sobre el proceso creativo que venía teniendo con Huguito. Al comentarle sobre la reutilización de las palabras que pensé para el borrador, y manifestando mi disgusto, este querido y sabio amigo me detiene en seco y me advierte sobre la especial sensibilidad del nombrado poeta. “Eze, esas palabras originarias vinculadas con la música no son en lo más mínimo una información desechable”. Tragué saliva, y ese fue el tiempo en que tardé en darme cuenta de mi ignorancia. Claro, era imposible que ese nuevo vínculo creativo con mi viejo, no estuviera tenido de sentimientos muy profundos, complejos, y difíciles de manejar. Cuando llegué a mi casa, releí por enésima vez esa letra y la disfruté por primera vez como ninguna otra. La única canción que hicimos juntos, el regalo más hermoso que solo un padre muy especial pudo hacerle a su hijo menor, y que no lo cambiaria ni por todos los barcos piratas del mundo, ni por las más extensas Scalextric.