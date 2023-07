Morena Rial denunció que la tienen callada mientras revelaron todas sus deudas

Morena Rial se llamó a silencio en los últimos días tras protagonizar varios escándalos con su presencia en la televisión, y mientras diferentes programas comenzaron a contar todos los problemas económicos y de convivencia que generó su particular comportamiento, en su última aparición a través de una transmisión en vivo desde su cuenta de TikTok reveló el motivo por el cual no ha hablado más en relación a sus conflictos personales y con su padre, Jorge Rial.

"No puedo hablar porque me callan, después me chocan, me hacen cosas... Me callo la boca", le respondió Morena a sus seguidores y el video fue capturado y divulgado por las redes del ciclo LAM (América TV).