La interna consume la energía del Frente de Todos

La precaria foto de unidad que intentó mostrar el Frente de Todos se autodestruyó en tiempo récord. Después del acto en Tecnópolis donde Alberto Fernández y Cristina Kirchner escenificaron el drama que atraviesa al peronismo -el de querer, y no poder, torcer el rumbo de una empresa en crisis- el escándalo por los off the record que terminó con Matías Kulfas eyectado del gabinete echó brasas a una interna que consume casi toda la energía del peronismo y no deja espacio, ni tiempo, para solucionar la larga lista de problemas que azotan al país.