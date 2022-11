Qatar 2022: un periodista polaco que apuesta por el empate

Pasó el debut lastimoso en Qatar 2022 ante Arabia Saudita , pasaron días angustiantes, de incertidumbre, se cayó el castillo de naipes que se había levantado durante tanto tiempo. Pero renació la esperanza ante México: de la mano de Leo Messi , el as argento. Y la Scaloneta volvió a andar sobre ruedas, después de haberse detenidamente momentánea e imprevistamente. “Michniewicz es un técnico defensivo y propondrá una táctica para alcanzar al menos un empate . Eso es suficiente para llegar a octavos después de mucho tiempo”, le dijo a Ovación el periodista polaco Kamil Kolsut , enviado a Qatar de Rzeczpospolita, uno de los periódicos más importantes de Polonia, con sede en Varsovia.

La alegría aún persiste y se espera que no sea efímera. Porque ahora se viene el partido más trascendental, porque todavía no se ganó nada, sólo se volvió a respirar. Ante Polonia habrá que sellar el pase a octavos de final. Los duros polacos, encabezados por Robert Lewandowski, quieren ser los aguafiestas albicelestes. Un seleccionado europeo que no brilla, que prioriza mantener el cero en su arco y después ver qué pasa, pero que tiene al temible delantero de Barcelona agazapado, con el arco entre ceja y ceja.