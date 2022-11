Neymar en Qatar 2022: ¿será el Mundial de su redención?

Sin embargo, ocho años después, las cosas han cambiado considerablemente. El brasileño sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo, pero no ha cumplido por completo con las expectativas que surgieron junto con su traspaso de alto perfil a Europa.

Neymar perdió visibilidad tras fichar por el Paris Saint-Germain en 2017, y hace tiempo que no está considerado para los premios al mejor jugador del año.

Sus actuaciones con Brasil en las Copas del Mundo han decepcionado en su mayoría desde el torneo de 2014 en casa, cuando se lo llevaron en camilla debido a una lesión en la espalda en los cuartos de final. En la Copa del Mundo de Rusia 2018, Neymar se agachó en el campo y miró con incredulidad cómo los jugadores de Bélgica celebraban su victoria sobre Brasil en los cuartos de final.

Fue crucial para Brasil cuando el país ganó su primera medalla de oro olímpica en los Juegos de Río de Janeiro de 2016, una hazaña que se celebró ampliamente en todo el país y le valió elogios generalizados.

Pero a los 30 años, las preguntas que rodean a Neymar antes de la Copa del Mundo en Qatar 2022 son un poco diferentes.

¿Se equivocó al dejar el Barcelona para fichar por el PSG? ¿Está siendo eclipsado por Lionel Messi y Kylian Mbappé? ¿Está más allá de su pico?

Pero para Neymar, la única pregunta que realmente importa es si puede llegar a Brasil y llevar a la selección nacional a su primer título de la Copa del Mundo en 20 años.

“No quiero dejar que esta Copa del Mundo se me escape”, dijo Neymar a principios de este año. “No quiero dejar que esta oportunidad se me escape de las manos. Estoy haciendo todo lo posible para prepararme para ello, física y mentalmente. Es mi mayor sueño ahora mismo. Estoy concentrado en ganar este título”.

La Copa del Mundo de este año podría significar la redención para Neymar, y si encuentra la manera de llevar a Brasil al título en Qatar, lo más probable es que su nombre vuelva a estar en lo más alto de las listas de premios.

“Daré mi vida en la Copa del Mundo”, dijo Neymar en una charla con el ex centrocampista brasileño Diego Ribas. “Es un momento único. He estado en dos Copas del Mundo y ahora sé cómo funciona. Todo pasa muy rápido, y si no estás al 100%, si no estás preparado, la oportunidad se te pasa”.

Neymar, quien dijo de joven que su sueño era ser el mejor jugador del mundo, ha vuelto a estar bien esta temporada y es uno de los líderes de un PSG que espera finalmente ganar su primer título de la Liga de Campeones. Llega a la Copa del Mundo, que no descarta que sea la última, como uno de los jugadores más en forma.

“Está volando en este momento”, dijo el entrenador de Brasil, Tite.

Aparentemente, Neymar no se ha visto afectado por el reciente juicio por fraude relacionado con su transferencia de Santos a Barcelona en 2013, donde él y su padre se encuentran entre los acusados de ocultar el costo real de la transferencia. Se enfrenta a una pena de prisión de más de dos años si es declarado culpable, aunque se han retirado algunos de los cargos en su contra.

Sin duda, Tite confía en Neymar para que tome el timón y dirija a Brasil en Qatar, con la esperanza de que su talento, y ahora su madurez, finalmente marquen la diferencia y le den a la selección nacional la oportunidad de ganar su primer título de la Copa del Mundo desde 2002, cuando Neymar todavía tenía solo 10 años.

Y con suerte para Brasil, en lugar de dejar el campo en camilla como en 2014 o ver a los oponentes celebrar como en 2018, Neymar terminará su carrera en la Copa del Mundo levantando el trofeo para su equipo y su gente.

AP