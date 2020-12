El apellido que da nombre a la empresa en crisis está ligado a Vicentin: Daniel Buyatti integró el saliente directorio del grupo que, en junio pasado, fue denunciado por presunto vaciamiento.

Respecto del Banco Nación, su presidente, Eduardo Hecker, recibió una carta de Vicentin en la que cuestionó a la entidad por realizar “tendenciosas afirmaciones” en un documento difundido días atrás. El dossier del BNA aludió a un “intento de vaciamiento patrimonial del grupo” en cesación de pagos.

“El BNA no es juez del concurso, fiscal ni magistrado penal y, por lo tanto, no debería incurrir en calificaciones de conductas que no le competen”, añadió la carta. Y le imputó a la entidad la intención de influir, a través de la prensa, en los encargados de las investigaciones en curso.

Además, Vicentin resaltó que el Banco Nación “no puede ser utilizado al servicio de la ideología de ocasionales ocupantes de su directorio y, muchos menos, de quienes pretenden el desguace de la empresa para el cobro mediante liquidación de sus acreencias, sin tener en cuenta la continuidad de la firma y la estabilidad de los puestos de trabajo”.

De ese modo, la compañía apuntó al vicepresidente del BNA, Claudio Lozano, quien impulsó la fallida estatización de Vicentin, y a los acreedores externos.

Luego de criticar a los diputados por sus conclusiones, Omar Scarel, Daniel Foschiatti y Estanislao Bougain estarán, a las 10, en la Cámara baja. El encuentro estipula la exposición del directorio de Vicentin, aunque los legisladores irán por respuestas a sus inquietudes. No se descarta la presencia de Diego Guelar, ex embajador argentino en China, quien ahora asesora al grupo.

Sobre Buyatti, Pablo Reguera (Aceiteros) explicó a La Capital que ayer finalizó el convenio laboral oportunamente firmado con un grupo de trabajadores. “Pedimos la continuidad del convenio. Golpearemos todas las puertas para seguir, al menos hasta marzo, y que empiece a entrar la soja, porque la firma dice que todo lo que es girasol va a Vicentin”.

Buyatti tiene cien operarios, de los cuales 80 son del gremio. “La empresa ya dijo que quiere no más de 30, y sólo para acopiar, no para poner en marcha la planta”, añadió Reguera. Los trabajadores se mantendrán con un piquete en la puerta.