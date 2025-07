Newell's, la novela Keylor Navas y un triunfo a puro corazón en Mendoza

Newell's obtuvo un triunfo tan colosal como la cordillera que se observa desde el estadio Bautista Gargantini. La conquista de los tres puntos se asemejó a subir una enorme montaña. Y de ascenso dificultoso. Porque el debut de la Lepra tuvo todos los condimentos para que el triunfo adquiera características casi de hazaña. No es exagerado caracterizarla así. Los golpes y las dudas con las que llegó a la primera fecha le dan un enorme valor a lo sucedido contra la otra Lepra, la mendocina, que sufrió una derrota que no estaba dentro de los cálculos.

No se puede pasar por alto que el plantel que debió salir a jugar en Mendoza recién se está conformando. Son las condicionantes con las que se encontró Fabbiani para la definición de los titulares. Con Jherson Mosquera entre los once, pese a que recién se incorporó el jueves. Y sin los incorporados Fabián Noguera y Martín Fernández Figueira por no estar habilitados. En el caso del uruguayo cuesta entender que no haya estado disponible, considerando que está en el club desde hace varias semanas.