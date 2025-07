Se agotó el alfajor Dubai en Rosario: ¿error de cálculo o marketing de escasez?

A solo tres días del lanzamiento en la Argentina, el alfajor Dubai de Havanna se agotó. La decepción de los clientes en los negocios de la marca o a través de posteos en Instagram se hizo sentir, y es total: "Cómo es posible que no haya más en ningún ladoooooo", escribió la periodista Juli Navarro. "El Dubai fue un boom y no podemos estar más felices. Estamos trabajando para que vuelva pronto", respondieron desde la empresa. "No sé cuántas tiendas recorrí. No entiendo tanta publicidad si no iban a manejar stock suficiente para tanta demanda", detalló Oriana. "Va a volver pronto, quedate atenta", fue el comentario desde @havannaarg. "Lo probaron solo los influencers y me dijeron que no vuelve más", se quejó Lula Ferba.