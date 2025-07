Una ínfima minoría de mujeres corre con los toros en San Fermín

"El animal no entiende de sexos ni de edades", dijo una de las corredoras de los encierros pamploneses de este año. Pero lo cierto es que casi todos los participantes son hombres

“Al final el animal no entiende de sexos, de edades, de morfología del cuerpo... da igual ser una mujer, como es en mi caso”, afirmó Yomara.

2025-07-13 san fermin sara punal.jpg "En esos segundos somos todos iguales", afirmó Sara Puñal, una de las pocas corredores de este año.

“De a ratos me siento pequeña. Dices: ¿qué hago aquí? Porque, quieras que no, ya sólo por físico te sientes un poco inferior, pero en el momento in situ de esos segundos somos todos iguales”, sostuvo Sara Puñal, de 32 años, una administradora que participó en la carrera del domingo, el séptimo encierro y el más accidentado de los sanfermines 2025: hubo ocho personas heridas, entre ellas cuatro por herida de asta de toro.

Los toros recorren las sinuosas calles adoquinadas después de ser guiados por seis cabestros. Hasta 4.000 corredores participan en cada encierro, que se lleva a cabo a lo largo de 846 metros y puede durar de dos a cuatro minutos. Los corredores expertos intentan correr justo delante de los cuernos del toro durante unos segundos mientras incitan al animal con un diario enrollado. Lo más peligroso son las cornadas, que no son raras, pero muchas más personas resultan magulladas y heridas en caídas y montoneras entre sí.

“Yo creo que muchas tendrán ganas de saber lo que se siente eso, pero por miedo no lo harán”, comentó Paula López, de 32 años, una empleada de comercio que también participó en una carrera a principios de la semana. López dijo que creció en el mundo masculino de la tauromaquia. “Es complicado, pero es bastante emocionante”, dijo.

2025-07-13 san fermin 81404401.jpg

2025-07-13 san fermin 81396783.jpg

La reputación de los sanfermines se vio afectada hace años tras las quejas de mujeres que sufrieron acoso sexual y abusos por parte de los asistentes. En 2016, cinco hombres violaron a una mujer de 18 años durante el festival en un caso que provocó indignación en toda España. Los hombres, que tenían un grupo de WhatsApp llamado “La Manada”, fueron condenados a 15 años de prisión por el Tribunal Supremo en 2019.

Desde entonces, los organizadores afirman que reforzaron las medidas de seguridad.

El sexo femenino no participó en los encierros hasta 1975 debido a un decreto derogado un año antes que prohibía a mujeres, niños y ancianos estar en las calles donde corren los toros durante el festival.

El espectáculo fue internacionalmente famoso gracias a la novela clásica de 1926 de Ernest Hemingway “Fiesta”.