Creció 25 % la venta de nafta más barata durante la madrugada en las estaciones de YPF

“Lo que quiero es ganar mercado para generar mayor rentabilidad”, sostuvo Marín al detallar los beneficios del nuevo esquema. Según explicó, cargar nafta durante la noche tiene un costo inferior para la empresa debido a una menor demanda y a que se utilizan estaciones con autodespacho, sin personal operativo, lo que reduce significativamente los costos fijos. Esa diferencia se traslada a los clientes a través de descuentos directos.

“Si cargas nafta a la noche, sale más barato y obtenés un descuento de 3 %. Y si además vas con la aplicación, recibís otro 3 % de descuento. Ese ahorro se traslada”, señaló. En total, los usuarios pueden acceder a un descuento acumulado del 6 % si cargan combustible entre las 0 y las 6 de la mañana y utilizan la app de la petrolera.

Marín remarcó que esta política ya está dando resultados concretos en las estaciones donde se implementó: “Cada litro que vendemos a las tres de la mañana, en términos relativos, es como vender 40 litros a las ocho de la mañana o 45 a las seis de la tarde”.

El incremento del 25 % en la demanda nocturna se explica, según el directivo, por el incentivo económico que representa el ahorro y por la fidelización de un segmento de clientes que se adapta a ese nuevo esquema. Además, se mejora el uso de la infraestructura durante todo el día, lo que optimiza los niveles de eficiencia operativa.

Sistema inteligente de precios

Detrás de este modelo hay una herramienta que Marín no dudó en calificar como revolucionaria: el sistema de inteligencia en tiempo real llamado Real-Time Intelligencer. “Es flasheante, es lo mejor que he visto. Es una cosa impresionante”, afirmó. “No sé si no somos únicos en el mundo, pero en Latinoamérica lo somos y ya han llamado por teléfono para comprar el software. Y no, no lo vamos a vender”. Marín también elogió al equipo de desarrolladores detrás de la plataforma.

El sistema permite analizar en tiempo real el comportamiento de la demanda y ajustar precios según variables como el horario, la ubicación de la estación y el flujo de clientes. La herramienta es clave para aplicar lo que se conoce como micropricing, es decir, la segmentación de precios por hora, una práctica común en otros rubros pero novedosa en el mercado argentino de combustibles.

Rosario, en el centro de la innovación de YPF

El modelo comenzó a aplicarse en estaciones seleccionadas de YPF en Rosario, Mendoza y ciudad de Buenos Aires. En todos los casos, el foco estuvo puesto en horarios nocturnos y en estaciones con tecnología de autodespacho. Este tipo de estaciones permiten reducir los costos operativos al prescindir de personal durante la noche, lo que habilita la posibilidad de ofrecer descuentos sin sacrificar rentabilidad. Además, el uso de la app como canal de pago y fidelización permite obtener información de consumo y ajustar la estrategia en forma dinámica.

La inclusión de Rosario en este ensayo tiene múltiples razones. Se trata de una ciudad con alta densidad vehicular, fuerte presencia de transporte interurbano y diversidad de hábitos de consumo, factores clave para evaluar el impacto del modelo. Además, la estación de Ovidio Lagos y 27 de Febrero cuenta con infraestructura preparada para el autodespacho, lo que la vuelve ideal para testear este esquema de atención sin personal nocturno.

Por ahora, se trata de una experiencia acotada, pero si los resultados son positivos, YPF no descarta extender el modelo al resto de las estaciones de servicios del país, con precios adaptables a cada contexto urbano o regional.