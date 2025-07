Pullaro: "Tenemos una primera minoría consolidada, pero vamos a escuchar mucho"

El gobernador y convencional de Unidos trazó una línea de consenso para que el debate no se vuelva hostil. Avisa que tiene la mayoría a mano pero quiere acuerdos

Claramente para Unidos no es negocio que las sesiones se compliquen discursivamente y terminen con barro político. Mientras se definen cómo serán las mayorías para las aprobaciones y el quorum, el oficialismo envía un mensaje de unión.

pullaro convencion previa.jpeg El gobernador Maximiliano Pullaro habló en la previa a la reforma constitucional La Capital / Leonardo Vincenti

“Confío en el diálogo político, tenemos una primera minoría muy consolidada y sólida pero vamos a tener mucha humildad y escuchar mucho, pero fundamentalmente vamos a mirar al futuro”, lanzó.

“Un día con mucha expectativa, un 14 de julio que quedará en la historia de Santa Fe. Donde tenemos la inmensa responsabilidad y oportunidad tambien para construir los consensos para tener la constitución más moderna del país y que nos haga ver para los próximos 30 años y Santa Fe crezca y no pare más.

Respecto a la intención de parte de la oposición de instalar una fuerte confrontación y no dejar que fluya el debate, el gobernador respondió: “Hay que mirar al futuro, no detenernos en cuestiones menores, en chicanas, y espero que sea una Convención donde no haya agravios, donde nos respetemos y el pensamiento y la palabra del otro, y demostrar que en Santa Fe somos diferentes”.

“A veces vemos en el orden nacional que se dicen cosas irreconciliables y no queremos eso para nuestra provincia. Y si a uno lo agreden pondremos la otra mejilla y seguiremos adelante”, agregó.

Respecto de los temas a discutir, Pullaro adelantó que aspira a “una Constitución pensada para la gente” y que elimine “privilegios de la política”. Entre los ejes que plantea figuran la incorporación de la Ficha Limpia, para impedir que personas condenadas por corrupción sean candidatas; la prohibición de cargos “hereditarios” en el Estado y la obligación de mantener equilibrio fiscal en las cuentas públicas.